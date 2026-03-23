Ραγδαία αύξηση στις τιμές λιπασμάτων και των οπωροκηπευτικών καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με τις αυξήσεις να έχουν αποδοθεί κυρίως στην εκτίναξη του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και στις αυξήσεις των μεταφορικών που έχει φέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στα λιπάσματα, η μέση τιμή ανά κιλό, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 23/3 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» έχει ανέλθει στα 77,5 λεπτά, από 55 λεπτά πέρσι, περιλαμβάνοντας και 3,5 λεπτά για μεταφορικά. Αυτό σημαίνει ότι μια παραγγελία 10 τόνων κοστίζει πλέον 9.810 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 78,4% σε σχέση με πέρσι, όταν το αντίστοιχο κόστος ήταν 5.500 ευρώ.

Μάλιστα, μόνο την Παρασκευή 20 Μαρτίου η τιμή αυξήθηκε κατά 20,6 λεπτά το κιλό, φέρνοντας τη νέα τιμή για παραγγελίες άμεσα στα 98,1 λεπτά/κιλό.

Η άνοδος, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ αποδίδεται στη σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας, στη μεγαλύτερη τιμή της πρώτης ύλης (ουρίας) και στις αυξήσεις στα μεταφορικά.

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, η πίεση των καυσίμων και των εισροών έχει μεταφερθεί στους καταναλωτές.

Οι τιμές στις λαϊκές αγορές καταγράφουν σημαντική άνοδο

Οι ντομάτες στις λαϊκές αγορές φτάνουν έως 3,50 ευρώ το κιλό από 2,50 ευρώ, τα ντοματίνια έως 7 ευρώ από 5-5,50 ευρώ, οι πιπεριές 3,50-4 ευρώ από 2,50-3 ευρώ.

Οι μελιτζάνες την ίδια στιγμή πωλούνται 3,80-4 ευρώ από 2-2,50 ευρώ και το μπρόκολο έως 2,80 ευρώ από 2 ευρώ.