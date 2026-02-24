Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, κυρίως με χαμηλά εισοδήματα, βρίσκονται αντιμέτωποι με τα τεκμήρια διαβίωσης, που συχνά οδηγούν σε υπερφορολόγηση. Φέτος, παρά τη μεσοσταθμική μείωσή τους κατά 30%, οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων.

Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να μειώσετε ή ακόμη και να αποφύγετε πλήρως τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, αρκεί να γνωρίζετε τα «μυστικά» της φορολογικής δήλωσης. Ο φορολογούμενος μπορεί φέτος να αξιοποιήσει μέχρι και οκτώ κατηγορίες εισοδημάτων ή ποσών για να καλύψει τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τα τεκμήρια.

Οι οκτώ τρόποι

Ειδικότερα, η εφορία δέχεται τις εξής λύσεις που εξουδετερώνουν τα τεκμήρια: