Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, κυρίως με χαμηλά εισοδήματα, βρίσκονται αντιμέτωποι με τα τεκμήρια διαβίωσης, που συχνά οδηγούν σε υπερφορολόγηση. Φέτος, παρά τη μεσοσταθμική μείωσή τους κατά 30%, οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων.
Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να μειώσετε ή ακόμη και να αποφύγετε πλήρως τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, αρκεί να γνωρίζετε τα «μυστικά» της φορολογικής δήλωσης. Ο φορολογούμενος μπορεί φέτος να αξιοποιήσει μέχρι και οκτώ κατηγορίες εισοδημάτων ή ποσών για να καλύψει τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τα τεκμήρια.
Οι οκτώ τρόποι
Ειδικότερα, η εφορία δέχεται τις εξής λύσεις που εξουδετερώνουν τα τεκμήρια:
- Πραγματικά εισοδήματα του 2025: Μισθοί, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, τόκοι από REPOS ή έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, αποζημιώσεις και φιλοδωρήματα. Πολλά από αυτά προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ στους κωδικούς 619-620 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ενώ για όσα δεν έχει στοιχεία, οι φορολογούμενοι μπορούν να τα καταχωρήσουν στους κωδικούς 659-660 και 661-662 (επιδόματα ανεργίας) ή 689-692 (φιλοδωρήματα).
- Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα: Εφάπαξ, αποζημιώσεις από ασφαλιστικές ή για ηθική βλάβη, υποτροφίες, έκτακτες ενισχύσεις από φυσικές καταστροφές, προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ, επίδομα γέννησης κ.ά. Αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6.
- Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων: Ακίνητα, αυτοκίνητα, κινητά αντικείμενα άνω των 10.000 ευρώ, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.ά. Το καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση της αξίας αγοράς καταχωρείται στους κωδικούς 781-782.
- Αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών: Πρόκειται για την ανάλωση κεφαλαίου που προκύπτει από εισοδήματα ή έσοδα προ του 2025 που δεν δαπανήθηκαν και αναλώθηκαν εντός του 2025. Η διαδικασία περιλαμβάνει άθροιση εισοδημάτων και εσόδων, αφαίρεση τεκμηρίων και δαπανών και εμφάνιση του καθαρού ποσού στους κωδικούς 787-788.
- Χρηματικά ποσά που εισήχθησαν στην Ελλάδα το 2025: Σε ευρώ ή συνάλλαγμα, εφόσον η προέλευσή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Κωδικοί 781-782 στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης.
- Δάνεια: Πιστωτικά ή δάνεια από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους εντός του 2025. Κωδικοί 781-782.
- Δωρεές και γονικές παροχές: Κάθε ποσό που δόθηκε μέσα στο 2025 μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια διαβίωσης. Συμπληρώνονται στους κωδικούς 781-782 της φορολογικής δήλωσης.
- Κέρδη από τυχερά παίγνια: Λαχεία, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ καλύπτουν τα τεκμήρια. Εξαιρούνται τα κέρδη από καζίνο. Τα ποσά από τυχερά παίγνια συμπληρώνονται στους κωδικούς 781-782 του εντύπου Ε1.