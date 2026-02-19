Τη δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει ως στόχο το νέο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία», συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ, το οποίο τρέχει από χθες.

Έμφαση θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες και στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν σε τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Το ποσό της ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 17.500 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση ύψους 4.700 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α)

2η δόση ύψους 6.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β)

3η δόση ύψους 6.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ)

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 – 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Περίοδος υποβολής: από 18/2/2026 έως 18/3/2026.

