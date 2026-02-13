Η ίδρυση και υποστήριξη, νέων Νεοφυών επιχειρήσεων (Startup) & Εταιρειών Τεχνοβλαστού (Spin-off) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου και επενδύουν στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, είναι ο βασικός στόχος της δράσης «Ήπειρος Καινοτομίας: Δημιουργία και Ενίσχυση Startup & Spin-off επιχειρήσεων».

Η πρόσκληση αφορά δύο διακριτές υποδράσεις και ο Δυνητικός Δικαιούχος πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά την υποδράση για την οποία θέλει να υποβάλει την πρόταση του:

Υποδράση 1: Δημιουργία Startup & Spin-off επιχειρήσεων στην Ήπειρο

Η υποδράση αφορά υπό σύσταση επιχειρήσεις. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σχέδιο καταστατικού υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη/εταίρους και θα προβούν σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποδράση 2: Ενίσχυση νέων Startup & Spin-off επιχειρήσεων στην Ήπειρο

Η υποδράση αφορά νέες επιχειρήσεις. Ως νέες νοούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2023 και έπειτα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος με το επιχειρηματικό σχέδιο και μπορεί να κυμαίνεται από €50.000 έως €150.000.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι Επιχειρήσεις, δηλαδή κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και χαρακτηρίζονται ως Νεοφυείς (Startup) ή Εταιρείες Τεχνοβλαστού (Spin-off).

Περίοδος υποβολής: από 15/1/2026 έως 18/3/2026

Προϋπολογισμός: €2.000.000

Η δημόσια δαπάνη ανά δράση κατανέμεται ως εξής:

Υποδράση 1: Δημιουργία Startup & Spin-off επιχειρήσεων στην Ήπειρο €1.000.000

Υποδράση 2: Ενίσχυση νέων Startup & Spin-off επιχειρήσεων στην Ήπειρο €1.000.000

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε