Με «όχημα» την εξωστρέφεια, η Παπαστράτος κλείνει το 2025 με ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς το 90% της παραγωγής που παράγεται στην Ελλάδα κατευθύνεται σε περισσότερες από 30 διεθνείς αγορές. Στο πιο χαρακτηριστικό αποτύπωμα αυτής της δυναμικής, οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού αποτελούν το Νο1 ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν στην αγορά της Ιαπωνίας, επιβεβαιώνοντας ότι το εργοστάσιο του Ασπροπύργου λειτουργεί πλέον ως κόμβος διεθνούς εμβέλειας.

Μια διαδρομή 95 ετών με «ελληνικό DNA»

Η εταιρεία συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια λειτουργίας, με μια πορεία που συνδέεται με την οικονομική και κοινωνική διαδρομή της χώρας και χτίστηκε πάνω σε σταθερές επιλογές για εξέλιξη, επενδύσεις στους ανθρώπους και τεχνολογική ανανέωση. Για σχεδόν έναν αιώνα, η Παπαστράτος διαμορφώνει μια κουλτούρα συνέπειας και φροντίδας, με τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινότητες στον πυρήνα της, διατηρώντας αντοχές τόσο σε περιόδους ανάπτυξης όσο και σε περιόδους αβεβαιότητας.

Απολογισμός 2025 με σταθερότητα και ισχυρή βάση

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, το 2025 χαρακτηρίζεται ως ακόμη μία θετική χρονιά για την εταιρεία, με αύξηση του κύκλου εργασιών και ενίσχυση της εξαγωγικής της παρουσίας. Το μοντέλο παραγωγής και διάθεσης «από την Ελλάδα προς τον κόσμο» ενισχύει τον ρόλο της Παπαστράτος στο εμπορικό ισοζύγιο, ενώ η διάχυση σε δεκάδες αγορές λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στις διακυμάνσεις της ζήτησης σε επιμέρους χώρες.

Επενδύσεις με στόχο εξαγωγές άνω των 600 εκατ.

Στο πεδίο των υποδομών, το 2025 σηματοδοτεί την εκκίνηση της 4ης φάσης του επενδυτικού πλάνου για την επέκταση του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Με αυτή την εξέλιξη, το συνολικό ύψος επενδύσεων από το 2017 έως σήμερα φτάνει τα 700 εκατ. ευρώ.

Το έργο προβλέπει την προσθήκη 4 νέων γραμμών παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού, μία νέα γραμμή επεξεργασίας καπνού και μία νέα αποθήκη. Έτσι, το εργοστάσιο αναβαθμίζεται ουσιαστικά και από 12 γραμμές παραγωγής σήμερα αναμένεται να φτάσει στις 16. Στον σχεδιασμό των επόμενων ετών, με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την αύξηση της δυναμικότητας, τίθεται στόχος η αξία των εξαγωγών να ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ.

Πράσινη ενέργεια με 4.000 πάνελ και παραγωγή 3,5 GWh ετησίως

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το πρώτο ορόσημο της μεγαλύτερης «πράσινης» επένδυσης που υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας και του προγράμματος Zero Carbon Tech της Philip Morris International. Το 2025 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού που εγκαταστάθηκε στις οροφές των κτιρίων παραγωγής.

Το έργο περιλαμβάνει 4.000 ηλιακά πάνελ συνολικής ισχύος 2,4 MW, με ετήσια παραγωγή 3,5 GWh καθαρής ενέργειας, ποσότητα ισοδύναμη με τις ανάγκες μέσης κατανάλωσης περίπου 1.000 νοικοκυριών. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν αναβάθμιση συστημάτων του εργοστασίου, εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας, με στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Δέκα χρόνια IQOS με 750.000 χρήστες και στροφή εσόδων στα νέα προϊόντα

Το 2026 αποτελεί ορόσημο για τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου της Παπαστράτος, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από την κυκλοφορία του IQOS στην ελληνική αγορά. Η επιλογή αυτή συνδέεται με μια ευρύτερη στρατηγική μετάβαση, με επενδύσεις σε τεχνολογία, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Σήμερα, περισσότεροι από 750.000 ενήλικοι χρήστες καπνικών και νικοτινούχων προϊόντων στην Ελλάδα έχουν επιλέξει το IQOS, ενώ πάνω από το 70% των καθαρών εσόδων της εταιρείας, με βάση τα στοιχεία του 2024, προέρχεται από τα νέα, καινοτόμα προϊόντα.

Ευθύνη στην αγορά με στόχο ανήλικους και παράνομο εμπόριο

Στο κομμάτι της αγοράς και της θεσμικής συνεργασίας, η εταιρεία αναδεικνύει την ευθύνη, τον έλεγχο και την προστασία των καταναλωτών ως σταθερές προτεραιότητες. Από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου χρόνου, τέθηκε σε εφαρμογή η πρωτοβουλία «ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τον ουσιαστικό περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: υπεύθυνες πρακτικές και εκπαίδευση της εφοδιαστικής αλυσίδας, κοινωνική ευαισθητοποίηση μέσω εκτεταμένης ενημερωτικής καμπάνιας, αξιοποίηση ψηφιακής καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης για ανάπτυξη «έξυπνων εργαλείων» που υποστηρίζουν αξιόπιστη επαλήθευση ενηλικότητας σε online και φυσικές αγορές. Η πρακτική αυτή παρουσιάστηκε ως παράδειγμα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο μέτωπο του παράνομου εμπορίου, η Παπαστράτος υπενθυμίζει ότι έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με διωκτικές Αρχές και έχει διαθέσει περίπου 7 εκατ. ευρώ σε δωρεές εξοπλισμού που καλύπτει λειτουργικές ανάγκες, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας, καθώς και δράσεις ενημέρωσης πολιτών. Παράλληλα, καταγράφεται ότι το 2024 η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με ανεξάρτητη ετήσια έκθεση της KPMG για λογαριασμό της Philip Morris International, τον Ιούνιο 2025, την ώρα που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό παράνομης κατανάλωσης από το 2015.

Νέα χρονιά με παρακαταθήκη και ανοιχτές διεθνείς προκλήσεις

Με φόντο τα 95 χρόνια, η εταιρεία εισέρχεται στη νέα χρονιά έχοντας «χτίσει» ισχυρή παρακαταθήκη σε επενδύσεις, διεθνή παρουσία και τεχνολογική μετάβαση. Στην εξίσωση, ωστόσο, μπαίνουν παράγοντες που επηρεάζουν συνολικά το περιβάλλον του κλάδου, από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα έως την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη φορολογία των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, με την Παπαστράτος να τοποθετεί τη συνέχιση της καινοτομίας και της υπεύθυνης λειτουργίας ως βασικές σταθερές της επόμενης περιόδου.