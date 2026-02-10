Σε αχαρτογράφητα νερά κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές, με τις μετοχές να επεκτείνουν το ράλι τους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η δυναμική ανάκαμψη των αμερικανικών τεχνολογικών τίτλων έδωσε την απαραίτητη ώθηση, εκτονώνοντας τις πιέσεις που είχαν συσσωρευτεί το προηγούμενο διάστημα λόγω της ανησυχίας των επενδυτών για τις υπέρογκες δαπάνες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ρεκόρ στους διεθνείς δείκτες

Ο δείκτης MSCI All Country World, ο πλέον αντιπροσωπευτικός δείκτης της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς, ενισχύθηκε κατά 0,2% σημειώνοντας νέο ρεκόρ .

. Στην Ασία, οι μετοχές κατέγραψαν άνοδο 1,2%, αγγίζοντας επίσης ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η άνοδος αυτή σηματοδοτεί την υποχώρηση του φόβου και της ανησυχίας των επενδυτών γύρω από το «AI trade», οι οποίοι κορυφώθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες πλήττοντας τις εταιρείες λογισμικού και ρίχνοντας βαριά σκιά πάνω στους τεχνολογικούς κολοσσούς με υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Εξορθολογισμός και «καθαρότερες» θέσεις

Καθώς η αγορά ισορροπεί, οι επενδυτές προετοιμάζονται τώρα σύμφωνα με το Bloomberg, για τα κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που θα καθορίσουν την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Ο Tareck Horchani, επικεφαλής prime brokerage της Maybank Securities στη Σιγκαπούρη, σημείωσε:

«Είναι σημαντικό ότι η πρόσφατη μεταβλητότητα απομάκρυνε τις υπερβολές (froth), ιδιαίτερα στις ακριβές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας και AI. Οι θέσεις των επενδυτών είναι πλέον πιο ξεκάθαρες, τα premium κινδύνου δείχνουν πιο λογικά και οι αγορές εισέρχονται σε αυτή τη φάση από μια πιο υγιή βάση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν τα επερχόμενα στοιχεία από τις ΗΠΑ είναι ευνοϊκά, οι ασιατικές μετοχές θα μπορούσαν να συνεχίσουν την ανοδική τους τροχιά, ακόμα και αν δεν υπάρξουν άμεσες μειώσεις επιτοκίων.

Πού είναι στραμμένο το βλέμμα των επενδυτών

Παρά τη σταθεροποίηση μετά το απότομο sell-off της προηγούμενης εβδομάδας, η προσοχή των αναλυτών στρέφεται πλέον τα κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που θα δημοσιοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα. Οι δύο πιο καθοριστικές ενδείξεις είναι:

Τα στοιχεία για την απασχόληση

Τα δεδομένα για τον πληθωρισμό

Αυτές οι μετρήσεις αναμένεται να διαμορφώσουν τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της Fed. Η πλειονότητα των αναλυτών εκτιμά ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα στην επόμενη συνεδρίαση, παραμένοντας στο εύρος του 3,5% με 3,75%, όπως αποφασίστηκε και τον Ιανουάριο.