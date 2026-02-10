Η ΑΒ Βασιλόπουλος ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της στο franchise, προχωρώντας σε εξαγορά που διευρύνει άμεσα το αποτύπωμά της στη Βόρεια Ελλάδα. Με την απόκτηση των σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί» στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία προσθέτει 12 καταστήματα στο δίκτυο συνεργατών της.

Όπως αναφέρει η διοίηκηση, με σταθερή επένδυση σε υποδομές, τεχνογνωσία και συνεργασίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο επιχειρηματικό οικοσύστημα που δίνει προοπτική μακροχρόνιας ανάπτυξης στους συνεργάτες της.

Σήμερα, το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος αριθμεί περισσότερα από 400 καταστήματα σε όλη τη χώρα, με τη συνεργασία άνω των 250 επιχειρηματιών. Η επένδυση στα σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί», με κύκλο εργασιών 9 εκατ. ευρώ το 2024, ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και την ανοδική πορεία του δικτύου.

Για το 2026, η στρατηγική ανάπτυξης της ΑΒ Βασιλόπουλος προβλέπει τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων franchise, με έμφαση σε αστικές και τουριστικές περιοχές.

Σημειώνεται ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο franchise στην ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στους συνεργάτες της σε όλα τα στάδια της συνεργασίας, από την επιλογή και αξιολόγηση του ακινήτου έως την εκπαίδευση και τη συνεχή λειτουργική καθοδήγηση.