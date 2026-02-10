Tην υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμE στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε τομείς και προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 και εξειδικεύονται στην Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει ως στόχο η δράση «Αναπτύσσομαι έξυπνα», οι αιτήσεις για την οποία θα τρέχουν ως τις 3 Μαρτίου.
Ως υφιστάμενες στο πλαίσιο της δράσης νοούνται οι επιχειρήσεις:
- που έχουν συσταθεί με ημερομηνία έναρξης στην ΑΑΔΕ προγενέστερη της 1/1/2023 και
- διαθέτουν τουλάχιστον 2 πλήρεις, κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (έντυπα Ε3 & Ν) για τα έτη 2023 & 2024 στην ΑΑΔΕ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από €50.000 έως και €425.000.
Η Δημόσια Δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.
Στόχος της δράσης είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η αύξηση των εξαγωγών, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν αναδειχθεί από την Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Τι χρηματοδοτείται
Δαπάνες προσωπικού
- Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
Έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €30.000
Νέο προσωπικό έως 2 ΕΜΕ και έως €15.000/ΕΜΕ (με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021))
Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
- Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
- Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) έως 25% του επιχορηγούμενου Π/Υ
- Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης, έως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ
- Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
- Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
- Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα, έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 100.000€ και έως 50.000€ ανά μεταφορικό μέσο
Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 70% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
- Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως €1.500
- Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €5.000
- Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς “Software as a Service”, “cloud computing” ή άλλο παρεμφερές αυτού έως 20%
- του επιχορηγούμενου Π/Υ
- Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ
- Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 3 πιστοποιητικά και έως €10.000 και έως €5.000 ανά πιστοποιητικό
- Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 7% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €15.000
- Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €20.000
Δαπάνες Λογισμικού
- Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Έμμεσες Δαπάνες
- Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)
Διευκρινίζεται ότι, για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, τα ανωτέρω ποσά/ποσοστά είναι τα μέγιστα επιλέξιμα για κάθε κατηγορία δαπάνης.
