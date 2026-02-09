Η Real Consulting ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αγορά πληροφορικής, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% της Open Technology Services (OTS) και προχωρώντας παράλληλα σε μια ηχηρή αναδιάταξη στη μετοχική της βάση, με την είσοδο νέων επενδυτών.

Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό της σχεδιασμό για τη δημιουργία ισχυρότερου και πιο διαφοροποιημένου σχήματος λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσω έκδοσης νέων μετοχών της Real Consulting προς τους υφιστάμενους μετόχους της OTS, με βάση αποτίμηση που έχει πραγματοποιηθεί από την BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι της OTS αναμένεται να λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ και τιμής διάθεσης 5,10 ευρώ η καθεμία, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το 2025 σε ενοποιημένη βάση εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 η διοίκηση βλέπει προοπτικές ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και αξιοποίησης συνεργειών.

Παράλληλα με το deal της OTS, καταγράφεται και μια αλλαγή στη μετοχική βάση: η βασική μέτοχος OneDealer Holdings (η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον Νικόλαο Βαρδινογιάννη) ενημέρωσε ότι συμφώνησε την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών που αντιστοιχούν σε 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Real Consulting, στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή, σε «σημαντικούς επενδυτές». Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι όμιλοι Intracom και Motor Oil, καθώς και οι Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης) και Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης), και άλλοι.

Intracom Holdings: Απέκτησε ποσοστό 7,907% στη Real Consulting

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η INTRACOM HOLDINGS γνωστοποιεί ότι ολοκλήρωσε την αγορά 1.700.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Real Consulting, ποσοστό 7,907%, έναντι 4,70 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο συμφωνίας με την One Dealer Holdings.