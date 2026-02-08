Με αφετηρία τις υψηλές επιδόσεις του 2025, ο τουρισμός στην Ελλάδα διατηρεί τη φόρα του περασμένου έτους και καλλιεργεί το έδαφος για ακόμη πιο ισχυρά αποτελέσματα τη φετινή χρονιά. Το κάδρο του ελληνικού τουρισμού δέχεται νέες πινελιές από αγορές υψηλού συναλλάγματος όπως αυτές της Ινδίας, των αραβικών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με βάση τις προκρατήσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, το 2026 προμηνύεται μία ακόμη δυνατή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό και καλείται να λειτουργήσει ως μοχλός μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τον κλάδο, με το ζητούμενο πλέον να συνίσταται στη μετάβαση από την ποσοτική ανάκαμψη στην ποιοτική εδραίωση ενός τουριστικού μοντέλου που θα αντέχει στον χρόνο.

Θετικό είναι το πρώτο απόσταγμα των προκρατήσεων για την επερχόμενη τουριστική σεζόν στην Πελοπόννησο. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προκρατήσεις σημειώνουν αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, προμηνύοντας μία ακόμη καλή σεζόν για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Η γερμανική αγορά, η ιταλική και η πολωνική είναι αυτές που δίνουν το τέμπο, με την ισραηλινή αγορά και εκείνες των Βαλκανίων να έπονται σε δυναμική.

«Αν δεν υπάρξουν σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα που δύνανται να προκαλέσουν ταραχές και αν δεν υπάρξουν εσωτερικές αρρυθμίες, το 2026 θα έχει θετικό πρόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2025 κινείται μέχρι στιγμής με αύξηση 15% σε επίπεδο επισκέψεων και 10% ως προς τις εισπράξεις», τόνισε ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου.

Ρόδος

Στο συν 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κινούνται οι προκρατήσεις σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, τη Ρόδο. «Κανονική» εκτιμά ο Γιάννης Παπαβασιλείου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, ότι θα είναι η σεζόν του 2026 για το νησί του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων, με την έναρξη της φετινής σεζόν να τοποθετείται λόγω του εορτασμού του Πάσχα. Μάλιστα, στόχος είναι φέτος η Ρόδος να κάνει άνοιγμα στην Ινδία και στη Σαουδική Αραβία, δύο πολλά υποσχόμενες για το νησί αγορές.

Μικρή άνοδο σημειώνουν και στην Πάρο οι προκρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, με την αμερικανική αγορά να είναι επί του παρόντος εκείνη με τη μεγαλύτερη δυναμική, όπως εξηγεί η Μάνια Αμπατζή, πρόεδρος της τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων.

Κέρκυρα

Δυνατά έχει ξεκινήσει το 2026 και για την Κέρκυρα, με το Πάσχα να σηματοδοτεί την εκκίνηση της φετινής σεζόν. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προκρατήσεις κινούνται με μικρή αύξηση της τάξης του 2%-3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τον έφορο Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, Δημήτρη Αμβροσιάδη να κάνει λόγο για νέες συνδέσεις που θα τονώσουν περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Κέρκυρας με το εξωτερικό.

Την ίδια ώρα ελπίδες γεννούν τα πρώτα μηνύματα από τους μεγάλους tour operators.

Ενδεικτικά, ο βρετανικός ταξιδιωτικός οργανισμός των Jet2.com και Jet2holidays θα διαθέσει φέτος περισσότερες από 3,5 εκατ. θέσεις για ελληνικούς προορισμούς σε 131 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 25 είναι νέα, ενώ κατά τη θερινή περίοδο αιχμής θα εκτελούνται πάνω από 360 εβδομαδιαίες αναχωρήσεις, με τους επιτελείς του ομίλου να κάνουν λόγο «για το μεγαλύτερο πρόγραμμα της Jet2 προς την Ελλάδα μέχρι σήμερα».

Jet2

Ταυτόχρονα η Jet2 πρόσθεσε επιπλέον 30.000 διαθέσιμες θέσεις για Κρήτη, σε Χανιά και Ηράκλειο, Κω και Σαντορίνη για το καλοκαίρι από τέσσερα βρετανικά αεροδρόμια. Οι επιπλέον πτήσεις θα πραγματοποιούνται κατά την περίοδο αιχμής, το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ο όμιλος αναδεικνύει την Αθήνα ως προορισμό για σύντομες αποδράσεις Σαββατοκύριακου, εκτός της υψηλής περιόδου αιχμής. «Το φετινό πρόγραμμα καθιστά τη Jet2 τον μεγαλύτερο αεροπορικό φορέα από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2026», επισημαίνουν οι επιτελείς της, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Steve Heapy, να αναφέρει, με αφορμή το διευρυμένο πρόγραμμα του ταξιδιωτικού ομίλου φέτος από το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό φέτος για τους Βρετανούς.

Στο ίδιο τέμπο κινείται και η TUI, η οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφει αυξημένη ζήτηση για την Κω από το Ηνωμένο Βασίλειο, επεκτείνοντας σε αυτό το πλαίσιο τη συνδεσιμότητα με το νησί των Δωδεκανήσων για το καλοκαίρι του 2026.

Ο ταξιδιωτικός όμιλος θα πραγματοποιεί πλέον πτήσεις από Stansted, Bournemouth και Exeter, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στους κορυφαίους προορισμούς των Βρετανών ταξιδιωτών. Για πρώτη φορά, η TUI UK & Ireland θα συνδέσει την Κω με τα αεροδρόμια Bournemouth και Exeter, ενώ παράλληλα επαναφέρει τη γραμμή Stansted – Kos, η οποία είχε διακοπεί από την προ πανδημίας περίοδο, το 2019.

Ακόμη, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους top καλοκαιρινούς προορισμούς της TUI Αυστρίας για το 2026, βάσει των προκρατήσεων. Στους τρεις πρώτους σε ζήτηση προορισμούς για τους Αυστριακούς είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη και η Ρόδος που ακολουθούν την Αττάλεια στην Τουρκία.

Τέλος, στην ίδια κατεύθυνση, το αεροδρόμιο της Αθήνας προσθέτει στο δίκτυό του οκτώ νέους προορισμούς για το 2026. Έτσι, στο πρόγραμμα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα προστεθούν φέτος το Νέο Δελχί, η Βομβάη, το Ντάλας, το Γκντανσκ, η Κλουζ, η Τιμισοάρα, το Ταλίν και η Σεούλ.