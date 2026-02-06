Η Lidl Ελλάς συνεχίζει το πλάνο αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας, ενισχύοντας το δίκτυό της στη Μαγνησία. Από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, το πλήρως ανακαινισμένο κατάστημα της εταιρείας στη Νέα Ιωνία Βόλου, στην οδό Φυτόκου 14, επαναλειτουργεί, προσφέροντας ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο περιβάλλον αγορών στους καταναλωτές.

Με επένδυση ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, το κατάστημα επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα των υψηλών προτύπων του σύγχρονου λιανεμπορίου. Ο ανανεωμένος χώρος πώλησης των 1.076 τ.μ. διαμορφώθηκε με βάση τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές της Lidl Ελλάς, προσφέροντας λειτουργικότητα, άνεση και εύκολη περιήγηση.

«Η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε εξαιρετικές τιμές, διασφαλίζοντας καθημερινά πλήρη τροφοδοσία σε όλο το εύρος της γκάμας της — με φρεσκάδα, ποικιλία και απόλυτη διαθεσιμότητα σε κάθε επίσκεψη» επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το ανακαινισμένο κατάστημα διαθέτει:

60 θέσεις στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων θέσεων για ηλεκτρικά οχήματα.

4 κανονικά ταμεία και 6 αυτόματα ταμεία self-checkout, για γρηγορότερη και πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση.

4 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που θα τεθούν σύντομα σε λειτουργία, στηρίζοντας τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης.

Νέο, πλήρως οργανωμένο χώρο ανακύκλωσης.

Ανανεωμένο και επανασχεδιασμένο χώρο Bake Off.

Εκσυγχρονισμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις, που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση.

Αναβαθμισμένο περιβάλλοντα χώρο, με βελτιώσεις στην αισθητική, την άνεση και τη συνολική λειτουργικότητα.

Με τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος στη Νέα Ιωνία Βόλου, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σε χώρους που κάνουν τις καθημερινές αγορές πιο εύκολες, πιο άνετες και πιο προσιτές, διασφαλίζοντας ότι κάθε πελάτης απολαμβάνει υψηλή ποιότητα και πραγματική αξία σε κάθε επίσκεψη.