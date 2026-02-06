Πέντε στοχεύσεις έχει η δράση «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» οι αιτήσεις για την οποία θα τρέχουν έως τις 30 Απριλίου:

την ίδρυση νέων και την επέκταση/εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και μεταφοράς, εστιάζοντας στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, διαδικασιών, συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης της παραγωγής

την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ, μείωση εκπομπών άνθρακα, διαχείριση αποβλήτων, μείωση και αντικατάσταση των πλαστικών, κ.λπ.)

τη μείωση του λειτουργικού κόστους

τη μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας, την απόδοση προστιθέμενης αξίας και την προώθηση προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και υποπροϊόντων, κ.λπ.

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις αυτών), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, έχουν την ευθύνη υλοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, καθώς και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της κατηγορίας ΜμΕ.

Τι χρηματοδοτείται

Αγορά μη οικοδομημένης η/και οικοδομημένης γης

Αγορά οικοπέδου ≤10%

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Αγορά εγκαταλελειμμένων & πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων ≤15%

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ≤10%

Εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων

Έργα οδοποιίας – διάνοιξης δρόμων ≤10% και ≤100.000 €

Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

Λιμενικά έργα

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων

Κτιριακές εγκαταστάσεις (κύριες & βοηθητικές)

Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων

Έργα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού ≤10%

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

Δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

Εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης-λογισμικού κ.λπ.

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης (ερευνητικός, εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ)

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης

Συστήματα ασφάλειας της επιχείρησης

Μεταφορικά Μέσα

Μελέτες / έρευνες αγοράς

Μελέτες βελτίωσης ποιότητας

Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής

Εξοπλισμός για την επεξεργασία, συσκευασία και συντήρηση των παραγόμενων προϊόντων

Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση της ερευνητικής δραστηριότητας

Εξοπλισμός για την εξυγίανση, συσκευασία και διαδικασία αποστολής οστράκων

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Εξοπλισμός για την επεξεργασία και μεταποίηση υποπροϊόντων

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων – πράξεων, ορίζεται το ποσό των €200 χιλ. και πρέπει να τηρείται σε όλα τα στάδια, ήτοι: υποβολή, ένταξη, υλοποίηση, πληρωμή.

Οποιαδήποτε επενδυτική πρόταση/πράξη με χαμηλότερο προϋπολογισμό από το εν λόγω ποσό, θα απορρίπτεται ή θα απεντάσσεται.

Πράξεις με προϋπολογισμό κάτω των €200 χιλ. που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δύνανται να υλοποιούνται μέσω των τοπικών στρατηγικών αλιείας (ΤΑΠΤΟΚ-CLLD).

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων/Πράξεων ορίζεται το ποσό των €6 εκατ. Στην περίπτωση που η επενδυτική πρόταση/Πράξη έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ορίου αυτού, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση της πράξης.

Προϋπολογισμός: €26 εκατ.

