Η Motor Oil Hellas προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την Performance Technologies για την επέκταση και υλοποίηση της πλατφόρμας ServiceNow σε επίπεδο Ομίλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού και ενίσχυσης του Operational Excellence.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την ενοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών, μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που λειτουργεί ως βασικός μοχλός επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Η Performance Technologies, η μοναδική ελληνική εταιρεία με καθεστώς ServiceNow Elite Partner για την Ελλάδα και την Κύπρο, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της λύσης, αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία της σε τομείς όπως το IT Service Management, το Enterprise Service Management, το Observability και οι αυτοματισμοί βασισμένοι σε Τεχνητή Νοημοσύνη. Η συνεργασία υπερβαίνει τον παραδοσιακό εκσυγχρονισμό του IT, εισάγοντας το Enterprise Service Management ως ένα οριζόντιο λειτουργικό μοντέλο που μετασχηματίζει τον τρόπο παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρο τον Οργανισμό.

Μέσω του ServiceNow, η Motor Oil αξιοποιεί μια ενοποιημένη πλατφόρμα, όπου οι υπηρεσίες σχεδιάζονται, αυτοματοποιούνται και παρακολουθούνται με κοινή λογική, πλήρη διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη λειτουργική αποδοτικότητα, μειώνει τη διοικητική πολυπλοκότητα και δημιουργεί ισχυρές βάσεις για συνεχή βελτίωση και λειτουργική αριστεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων, μέσα από σύγχρονες δυνατότητες User Experience, όπως το Employee Center, ο Virtual Agent και η mobile πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, οι διαδικασίες IT Service Management εξελίσσονται μέσω της εισαγωγής εκτεταμένων αυτοματισμών, βελτιώνοντας την ταχύτητα, την ποιότητα και τη συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών.

Κρίσιμο στοιχείο της υλοποίησης αποτελεί η δημιουργία μιας προηγμένης CMDB, με αυτόματο discovery και service mapping, η οποία παρέχει πλήρη end-to-end ορατότητα σε εφαρμογές και υποδομές. Η διασύνδεση της πλατφόρμας ServiceNow με το οικοσύστημα Observability και την υπηρεσία Monitoring as a Service που ήδη παρέχει η Performance Technologies, επιτρέπει αποτελεσματικό root-cause analysis, αξιόπιστο change και business impact analysis, καθώς και ταχύτερη αποκατάσταση κρίσιμων επιχειρησιακών υπηρεσιών.

Η συνεργασία θέτει, τέλος, τις βάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση προηγμένων αυτοματισμών και τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την ευελιξία, την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα του Ομίλου να παρέχει σύγχρονες, ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες τόσο στους εργαζομένους όσο και στους πελάτες του.

Ο Βασίλης Αναστασίου, Group IT Director Operations & Infrastructure της Motor Oil Hellas, δήλωσε: «Η βελτίωση και περεταίρω ανάπτυξη της πλατφόρμας ServiceNow αποτελεί έναν κομβικό πυλώνα της στρατηγικής μας για Operational Excellence και επιχειρησιακό μετασχηματισμό. Η επιλογή της Performance Technologies δεν βασίστηκε μόνο στην τεχνογνωσία της ως ServiceNow Elite Partner, αλλά κυρίως στον ρόλο της ως trusted advisor, που κατανοεί σε βάθος τις επιχειρησιακές μας ανάγκες και μας υποστηρίζει στρατηγικά στον επανασχεδιασμό των λειτουργιών του Ομίλου με μακροπρόθεσμη προοπτική.»

Ο Γιώργος Χειμωνίδης, Innovation & Business Development Director της Performance Technologies, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τη Motor Oil Hellas έχει ξεκάθαρα στρατηγικό χαρακτήρα και αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδουμε στη μακροχρόνια επιτυχία των συνεργατών μας. Μέσα από την υλοποίηση της πλατφόρμας ServiceNow και την αξιοποίηση του Enterprise Service Management, του Observability, των αυτοματισμών και της τεχνητής νοημοσύνης, εργαζόμαστε από κοινού για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθεκτικού λειτουργικού μοντέλου που υποστηρίζει τη λειτουργική αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.»