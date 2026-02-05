Ισχυρή παραμένει η ζήτηση για χώρους γραφείου στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη στροφή των επιχειρήσεων προς σύγχρονες και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και διατηρώντας ζωντανό το επενδυτικό ενδιαφέρον. Το 2025 ξεκίνησε με τον κλάδο σε ανοδική τροχιά, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται υψηλότερα, ακολουθώντας τη δυναμική των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ReDataset για το 2025, οι περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγορά γραφείων είναι εκείνες που συνδυάζουν καλή προσβασιμότητα, σύγχρονες υποδομές και έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια.

Στην Αττική, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στα νότια προάστια, όπου οι μέσοι δείκτες κινούνται έως τα 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στα βόρεια προάστια, τα αντίστοιχα επίπεδα διαμορφώνονται έως τα 3.500 ευρώ/τ.μ., επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς πόλους.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με μέση τιμή πώλησης 4.875 ευρώ/τ.μ. Η περιοχή προσελκύει επιχειρήσεις που αναζητούν ποιοτικούς χώρους σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, ενώ η περιορισμένη προσφορά νέων ακινήτων στηρίζει περαιτέρω τις αποτιμήσεις. Σε παρόμοια επίπεδα κινείται και η Γλυφάδα, με μέση τιμή 4.795 ευρώ/τ.μ., διατηρώντας τον ρόλο της ως έναν από τους πιο δυναμικούς επιχειρηματικούς προορισμούς της νότιας Αθήνας.

Στα βόρεια προάστια, η Κηφισιά καταγράφει μέση τιμή 3.365 ευρώ/τ.μ., επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως βασικό επιχειρηματικό κέντρο της περιοχής. Ισχυρή ζήτηση παρατηρείται επίσης στο Φιλοθέη–Ψυχικό και στο Μαρούσι, όπου οι μέσες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 3.000 και 3.200 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθούν περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή και το Παλαιό Φάληρο, με τιμές κοντά στα 2.900–3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Εκτός Αττικής, οι τιμές για χώρους γραφείου είναι χαμηλότερες, χωρίς όμως να απουσιάζει το επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην κορυφή της περιφέρειας βρίσκεται η Καλαμαριά, με μέση τιμή 2.527 ευρώ/τ.μ., αντανακλώντας τη ζήτηση για σύγχρονους χώρους γραφείου στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί το Ηράκλειο Κρήτης με μέση τιμή 2.417 ευρώ/τ.μ., ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στα 2.227 ευρώ/τ.μ. Χαμηλότερες, αλλά σταθερές, τιμές καταγράφονται σε πόλεις όπως τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η Πάτρα και η Ξάνθη, όπου οι μέσες τιμές πώλησης κυμαίνονται μεταξύ 1.527 και 1.990 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σε επίπεδο επιφάνειας, τα μεσαίου μεγέθους γραφεία 51–100 τ.μ. εμφανίζουν τις υψηλότερες μέσες τιμές, στα 2.560 ευρώ/τ.μ., υψηλότερα τόσο από τα μικρά γραφεία έως 50 τ.μ. όσο και από τις μεγαλύτερες επιφάνειες 151–200 τ.μ.

Καθοριστικό ρόλο στις αποτιμήσεις παίζει και η ηλικία των κτιρίων. Οι χώροι γραφείου που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2020–2025 καταγράφουν μέση τιμή 3.728 ευρώ/τ.μ., σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με το παλαιότερο απόθεμα.

Τέλος, τα γραφεία υψηλής συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ εμφανίζουν έντονο premium, με μέσες τιμές που φθάνουν τα 4.900 ευρώ/τ.μ., ένδειξη ισχυρής ζήτησης για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και επενδυτικού χαρακτήρα.