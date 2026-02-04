Το BestPrice.gr, η Νο1 πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα, απονέμει για 9η συνεχόμενη χρονιά τα Customer Review Awards, έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό e-commerce, αναδεικνύοντας τα ηλεκτρονικά καταστήματα που προσφέρουν εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών.

Ο θεσμός των Customer Review Awards ξεκίνησε με στόχο να δώσει φωνή στους ίδιους τους καταναλωτές και να αναδείξει τη δύναμη των αυθεντικών αξιολογήσεων. Χρόνο με τον χρόνο, χιλιάδες χρήστες του BestPrice.gr μοιράζονται την εμπειρία τους, συμβάλλοντας στη διαφάνεια της αγοράς και βοηθώντας άλλους καταναλωτές να κάνουν πιο σίγουρες επιλογές.

Φέτος, τα Customer Review Awards 2025 απονεμήθηκαν σε 148 ηλεκτρονικά καταστήματα, βάσει ενός συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, όπως ο μέσος όρος και ο αριθμός αξιολογήσεων των τελευταίων 12 μηνών, αλλά και η αναλογία θετικών/αρνητικών σχολίων, ώστε να αντικατοπτρίζεται με ακρίβεια η εμπειρία των καταναλωτών.

«Η εμπειρία του πελάτη βρίσκεται στον πυρήνα κάθε επιτυχημένου ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα Customer Review Awards επιβραβεύουν εκείνα τα καταστήματα που ξεχωρίζουν καθημερινά για την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την ποιοτική εξυπηρέτηση που προσφέρουν. Συγχαίρουμε όλους τους συνεργάτες που διακρίθηκαν και συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά την ανάπτυξή τους», δήλωσε ο Γιώργος Παπαδάκης, CEO του BestPrice.

Το BestPrice συνεχίζει να επενδύει στη σημασία της γνώμης των χρηστών, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να αξιολογούν τις αγορές τους και να συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, επιβραβεύοντάς τους για τη συμμετοχή τους μέσα από το πρόγραμμα BestPrice Credits Club.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη λίστα των βραβευμένων καταστημάτων, επισκεφθείτε:

https://www.bestprice.gr/customer-review-awards