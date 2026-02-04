Με περισσότερους 150 εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Βόρειας Ελλάδας, η ΣΟΛ Crowe άνοιξε το διάλογο για τις σύγχρονες ανάγκες των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων, με τη διήμερη εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2026, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Με τίτλο “ΣΟΛ Crowe | Growth Dialogues – Empowering Regions. Shaping the Future”, η εκδήλωση αποτέλεσε μια ουσιαστική πλατφόρμα επικοινωνίας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και εμπειριών γύρω από ζητήματα ανάπτυξης, διακυβέρνησης και μετασχηματισμού, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ θεσμών, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικής κοινότητας.

Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου σε συνέχεια των αρχικών εισηγήσεων του κ. Γιάννη Παπαγεωργίου, συντονιστή του γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, και του κ. Ευθύμιου Χατζηθεόκλητου, Αντιδημάρχου Οικονομικών Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Θεσσαλονίκης, αναπτύχθηκαν θεματικές για τον εσωτερικό έλεγχο, την πρόβλεψη και τη διαχείριση κινδύνων, την ψηφιακή ανθεκτικότητα καθώς και τη νέα πραγματικότητα στην οικονομική οργάνωση και αποτύπωση των οικονομικών των Δήμων και των Περιφερειών.

Τη δεύτερη ημέρα, πρωταγωνιστές ήταν οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του κ. Σταύρου Καλαφάτη, Υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία, και στη συνέχεια, οι παρουσιάσεις και συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διαχείριση κινδύνων, στις χρηματοδοτήσεις, στο cybersecurity και την ψηφιακή ανθεκτικότητα, καθώς και στην οργάνωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για τις επιχειρήσεις. Στις συζητήσεις μας τίμησαν με την συμμετοχή τους και οι κ.κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Epsilon Net, και Αθανάσιος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος, Makris S.A., οι οποίοι μοιράστηκαν με το κοινό της εκδήλωσης πολύτιμες απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τη συμβολή των χρηματοδοτικών εργαλείων και των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αντίστοιχα, στην ανάπτυξη και την επιτυχία των επιχειρήσεών τους.

Ο κ. Θεόδωρος Αντωνάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΣΟΛ Crowe, δήλωσε: «Η ΣΟΛ Crowe αποτελεί διαχρονικά έναν αξιόπιστο και καταξιωμένο συνεργάτη των επιχειρήσεων. Παραμένουμε στην κορυφή του ελεγκτικού κλάδου, λειτουργώντας με βάση τη γνώση και την εμπειρία δεκαετιών, και με σταθερό προσανατολισμό στην παροχή υψηλού επιπέδου ελεγκτικών υπηρεσιών. Η παρουσία μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και η καλλιέργεια ενός ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου με το επιχειρείν και την τοπική κοινωνία, αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον Όμιλό μας».

Ο κ. Βασίλης Κουτσουλέντης, Μέλος Δ.Σ. της ΣΟΛ Crowe, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία μας για τη διοργάνωση των Growth Dialogues της ΣΟΛ Crowe στη Θεσσαλονίκη, στοχεύει στη γόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και προβληματισμών με την τοπική κοινωνία, τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τις επιχειρήσεις. Η ΣΟΛ Crowe έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης κουλτούρας ελέγχου και εταιρικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη αλλά και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ παράλληλα, ο Όμιλός μας παρέχει και ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν συνολικά το επιχειρείν».

Ο κ. Βικέντιος Τσαρτσής, Μέλoς Δ.Σ. και υπεύθυνος του γραφείου της Θεσσαλονίκης της ΣΟΛ Crowe τόνισε: «Η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα είχε πάντοτε για εμάς στρατηγική σημασία. Το γραφείο της Θεσσαλονίκης, με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην πόλη, διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τις επιχειρήσεις της περιοχής και καλύπτει όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Απασχολεί σήμερα 65 εργαζόμενους, διαθέτει 15 ορκωτούς ελεγκτές-μετόχους, ενώ βασικός μας στόχος είναι να αυξήσουμε περαιτέρω το προσωπικό μας, προσελκύοντας ικανό ανθρώπινο δυναμικό. H ΣΟΛ Crowe θα συνεχίσει να επενδύει στη Βόρεια Ελλάδα, να στηρίζει την επιχειρηματικότητα της περιοχής και να συμβάλλει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο για την ανάπτυξη».

Ο κ. Άγγελος Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική δήλωσε: «Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας δεν περιορίζεται στην παροχή συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών. Τη στιγμή που η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, φιλοδοξούμε να λειτουργούμε ως στρατηγικός εταίρος, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις στον σχεδιασμό του επόμενου βήματός τους με ασφάλεια και μακροπρόθεσμη προοπτική. Η εταιρεία μας θα συνεχίσει να διατηρεί δυναμική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα, μια περιοχή με ισχυρή παραγωγική βάση, εξαγωγικό προσανατολισμό και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες.».

Τέλος, ο κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική συμπλήρωσε: «Οι επιχειρήσεις – και ιδίως οι μικρομεσαίες – καλούνται να αναπτύξουν σύγχρονες δομές, σαφείς διαδικασίες και αυξημένη διαφάνεια προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια και χρηματοδοτικά εργαλεία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την ανάπτυξή τους, ωστόσο προϋποθέτει ορθό σχεδιασμό, κατάλληλη παραμετροποίηση και τη θέσπιση σαφών προτύπων. Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η υποστήριξή τους από εξειδικευμένους συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να προσαρμόσουν τις λύσεις στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης».

Η πρωτοβουλία ΣΟΛ Crowe | Growth Dialogues της ΣΟΛ Crowe, έχει ως στόχο το να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός ουσιαστικού διαλόγου με τους δημόσιους φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα για την ανάπτυξη, τη σημασία της σύγχρονης διακυβέρνησης, της αποτελεσματικής διαχείρισης, καθώς και την προσαρμογή τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.