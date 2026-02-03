Μέχρι το τέλος του 2026 το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει να έχει ολοκληρώσει την πλήρη επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ώστε να εφαρμοστεί καθολικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για ένα από τα βασικά εργαλεία της ψηφιακής μετάβασης του κράτους, με στόχο τη διαφάνεια στον χρόνο εργασίας και την ακριβή καταγραφή των υπερωριών.

Η γενίκευση του μέτρου θα ενταχθεί στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δημοσίου και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ελέγχου της παρουσίας και της απασχόλησης των εργαζομένων, περιορίζοντας τα φαινόμενα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δηλώνουν ψηφιακά την προσέλευσή τους και την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας την αυτοπρόσωπη παρουσία τους. Παράλληλα, θα καταγράφονται και οι μετακινήσεις τους εντός ή εκτός του χώρου εργασίας, όπου αυτό προβλέπεται από τη φύση των καθηκόντων τους.

Μέσω του συστήματος, η διοίκηση θα έχει πλήρη εικόνα για το ωράριο, τις υπερωρίες και τη συμμόρφωση με το θεσμοθετημένο πλαίσιο εργασίας. Ο στόχος είναι να υπάρχει σαφής και αδιαμφισβήτητη καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, τόσο για λόγους ελέγχου όσο και για τη σωστή αμοιβή των εργαζομένων.

Εκρηκτική αύξηση δηλωμένων υπερωριών

Τα πρώτα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» δείχνουν ήδη τον αντίκτυπο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Κατά το πρώτο 11μηνο του 2025, οι δηλωθείσες υπερωρίες στους κλάδους όπου εφαρμόζεται υποχρεωτικά το μέτρο αυξήθηκαν κατά 2,45 εκατομμύρια ώρες, σημειώνοντας άνοδο 53% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον τουρισμό, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες εκτοξεύθηκαν κατά 681%, ενώ ακολουθεί η εστίαση με άνοδο 181%. Σημαντική αύξηση παρατηρείται και στο λιανεμπόριο, τη βιομηχανία και άλλους κλάδους που εντάχθηκαν στο νέο καθεστώς, γεγονός που αποδίδεται στη συστηματικότερη καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας.

Ποιους εργαζόμενους καλύπτει ήδη

Σήμερα, μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας καλύπτονται περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι. Το μέτρο εφαρμόζεται σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες φύλαξης, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.

Με την επέκταση της εφαρμογής σε νέους κλάδους, αναμένεται να ξεκινήσει εκτεταμένο κύμα ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Οι παραβάσεις θα συνοδεύονται από αυστηρά πρόστιμα, που κυμαίνονται από 2.000 έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το είδος της παράβασης.

Σε πλήρη λειτουργία το «Εργάνη ΙΙ»

Κομβικό ρόλο στην επόμενη φάση παίζει και το νέο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», το οποίο τίθεται σε πλήρη λειτουργία από τις 16 Φεβρουαρίου. Το νέο σύστημα σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο και λιγότερο γραφειοκρατικό εργασιακό περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων, το «Εργάνη ΙΙ» προβλέπει απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης και αποχώρησης, κατάργηση περιττών εγγράφων και επαναλαμβανόμενων δηλώσεων, καθώς και άμεση πρόσβαση των εργαζομένων στα προσωπικά τους στοιχεία. Παράλληλα, ενισχύεται ο έλεγχος της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Η συνδυαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και του «Εργάνη ΙΙ» εκτιμάται ότι θα βελτιώσει σημαντικά τη διαφάνεια στα ωράρια, θα διασφαλίσει την πλήρη καταγραφή των υπερωριών και θα ενισχύσει την προστασία των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.