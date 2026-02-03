Με επτά παρεμβάσεις-κλειδιά επιχειρεί η κυβέρνηση να «απασφαλίσει» τη νάρκη του ιδιωτικού χρέους, το οποίο παραμένει πάνω από το φράγμα των 247 δισ. ευρώ.

Το νέο πλέγμα μέτρων, που περιγράφεται στον λεγόμενο «μπλε φάκελο» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη της δημιουργίας νέων οφειλών.

Δύο από τα εργαλεία, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων και ο Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών, έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, ενώ πέντε ακόμη αναμένεται να αναπτυχθούν έως το τέλος του έτους, με τη χρηματοδοτική στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κοινός παρονομαστής όλων των παρεμβάσεων είναι ο έγκαιρος εντοπισμός οικονομικών δυσχερειών, η αναβάθμιση των δεδομένων πιστοληπτικής αξιολόγησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των αρμόδιων αρχών.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers ανέρχονται σε 79,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 27,6 δισ. ευρώ αφορούν επιχειρηματικά δάνεια και 25,2 δισ. ευρώ στεγαστικά. Στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών εξακολουθούν να βρίσκονται επιπλέον 5-6 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων, ενώ τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία αγγίζουν τα 111,7 δισ. ευρώ και προς τον ΕΦΚΑ τα 50,6 δισ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις

Με τη χρηματοδοτική στήριξη του ΤΑΑ, που καλύπτει την πλειονότητα των δράσεων, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά στις εξής παρεμβάσεις: