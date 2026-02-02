Ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου η 35ετής σύμβαση παραχώρησης για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του τμήματος Χανιά–Ηράκλειο-Κίσσαμος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όπως ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα, με άμεσο αναπτυξιακό αποτύπωμα για την Κρήτη και στρατηγική σημασία για τον όμιλο.

Το υπό παραχώρηση τμήμα Ηράκλειο–Χανιά–Κίσσαμος έχει συνολικό μήκος 187 χιλιομέτρων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ. Η περίοδος παραχώρησης εκτείνεται σε 35 έτη, με τα πρώτα πέντε να αφορούν τη φάση μελέτης και κατασκευής, και τα υπόλοιπα τη λειτουργία και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου.

Έργο-ορόσημο για την Κρήτη και τον όμιλο

Ο ΒΟΑΚ αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο κρίσιμα έργα υποδομής για την Κρήτη, καθώς συνδέει τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και τους βασικούς τουριστικούς κόμβους του νησιού. Η αναβάθμιση του άξονα σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο με αυξημένα επίπεδα ασφάλειας, ταχύτητας και αξιοπιστίας αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις, να μειώσει τον χρόνο διαδρομής και να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα σε όλο το βόρειο μέτωπο του νησιού.

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η εκκίνηση της σύμβασης σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, έναν τομέα που προσφέρει μακροχρόνιες, σταθερές ταμειακές ροές και υψηλή ορατότητα εσόδων.

Πρόδρομες εργασίες και οδική ασφάλεια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έναρξη υλοποίησης πρόδρομων εργασιών τους τελευταίους μήνες έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει απτά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων στον υφιστάμενο οδικό άξονα. Οι παρεμβάσεις αυτές, που προηγούνται της πλήρους κατασκευής, εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε έναν δρόμο με βαρύ ιστορικό ατυχημάτων.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χιλιομέτρων, καθώς περιλαμβάνει και τα υπό κατασκευή τμήματα «Χερσόνησος–Άγιος Νικόλαος» και «Άγιος Νικόλαος–Νεάπολη». Με αυτά τα δεδομένα, κατατάσσεται ως ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στην Ευρώπη, στοιχείο που αναδεικνύει τη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος.

Η κλίμακα του έργου συνεπάγεται σημαντικές τεχνικές, χρηματοδοτικές και επιχειρησιακές προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την προσέλκυση επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου αναμένεται να κινητοποιηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ σε βάθος χρόνου ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τον τουρισμό και το εμπόριο.

Η σημασία του νέου αυτοκινητοδρόμου για το νησί αναδείχθηκε κατά την τελετή, με την κυβέρνηση να εστιάζει στις τεχνικές προκλήσεις ενός τόσο σύνθετου εγχειρήματος.

Όπως υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης: «Ένα έργο πολλών δεκαετιών γίνεται πια πράξη. Και δεν είναι ένα τυχαίο έργο. Λέμε ο Βόρειος Οδικός Άξονας και νομίζουμε ότι είναι κάτι εύκολο ενδεχομένως και σίγουρα οφειλόμενο στην Κρήτη. Εύκολο δεν είναι, οφειλόμενο ήταν αλλά είναι πολύ δύσκολο έργο. 23 τουνέλ και 85 γέφυρες περιλαμβάνει αυτό το έργο».