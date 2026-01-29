Οι φορολογούμενοι που κληρονόμησαν ακίνητα το 2025 θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα Ε9 της ΑΑΔΕ μέχρι και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2025.

Τα στοιχεία που θα δηλωθούν στο Ε9 θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος, ενώ η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των κληρονόμων, σχεδιάζει να εμπλέξει και τους συμβολαιογράφους, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κληρονομιάς, θα ενημερώνουν ψηφιακά το Ε9 για λογαριασμό των κληρονόμων, μειώνοντας έτσι τα περιθώρια λαθών ή παραλείψεων. Σημειώνεται ότι σήμερα το Ε9 υποβάλλεται αυτόματα και ψηφιακά στις περιπτώσεις αγοραπωλησιών, γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων.

Ποιοι υποβάλλουν Ε9

Οι κληρονόμοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) για τα ακίνητα που κληρονομούν:

Μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία θανάτου, σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής.

Μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη δημοσίευση διαθήκης, για τους εκ διαθήκης κληρονόμους.

Μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, εάν η πράξη αποδοχής κληρονομιάς έχει συνταχθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή.

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα και είναι συνήθως 4 μήνες από τη στιγμή που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής, ή ένα έτος εάν ο κληρονομούμενος είχε κατοικία στο εξωτερικό ή ο κληρονόμος διέμενε εκεί.

Ποιος υποβάλλει την Ε9

Οι εκ διαθήκης κληρονόμοι υποβάλλουν τη δήλωση κατά το ποσοστό τους, εφόσον η διαθήκη δημοσιεύθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Παράδειγμα: Ο Α πέθανε στις 20 Ιανουαρίου 2025 και η διαθήκη του δημοσιεύθηκε εντός του ίδιου έτους, ορίζοντας μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό του. Η Ε9 υποβάλλεται από τον εγγονό έως 31 Ιανουαρίου 2026.

Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι υποβάλλουν τη δήλωση κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Παράδειγμα: Ο Α πέθανε στις 10 Απριλίου 2025 και η σύζυγος με τα δύο παιδιά του κληρονόμησαν την ακίνητη περιουσία του. Η Ε9 υποβάλλεται από τη σύζυγο και τα παιδιά με τα αντίστοιχα ποσοστά έως 31 Ιανουαρίου 2026.

Οι κληρονόμοι μετά από αποποίηση υποβάλλουν τη δήλωση κατά το ποσοστό τους, από το επόμενο έτος του θανάτου ή της δημοσίευσης διαθήκης, χωρίς πρόστιμο, εφόσον η δήλωση γίνει έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων του αποβιώσαντα υποβάλλεται ψηφιακά στην πύλη myAADE, μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου», επιλέγοντας τη Θεματική Ομάδα «Κεφάλαιο» και τη Διαδικασία «Υποβολή δήλωσης Ε9 (ειδικές περιπτώσεις μη ψηφιακής υποβολής)».