Ανοικτά θα είναι και σήμερα 25 Ιανουαρίου, τα εμπορικά καταστήματα, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ., ωστόσο τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, μένουν περισσότερες ώρες ανοικτά.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, με κάθε επιχείρηση να αποφασίζει αυτόνομα αν θα σηκώσει ρολά.

Την ίδια ώρα, η εικόνα της αγοράς κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων παραμένει σύνθετη. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, μιλώντας πρόσφατα με δημοσιογράφους, οι τιμές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, με τις εκπτώσεις να φτάνουν μεσοσταθμικά το 50%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 70%.

Παρ’ όλα αυτά, η καταναλωτική κίνηση παραμένει υποτονική. Σύμφωνα με τον κ. Κογιουμτσή, βασική αιτία είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρατεταμένη χρήση προσφορών και εκπτωτικών περιόδων, μετά την απελευθέρωση του σχετικού πλαισίου το 2022. Το ζήτημα αυτό, όπως ανέφερε, τέθηκε πρόσφατα και σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Μαραβέγια, με αίτημα την επανεξέταση του ισχύοντος καθεστώτος.

Σύγχυση στους καταναλωτές εξαιτίας των συνεχών προσφορών

«Η συνεχής προβολή προσφορών δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές και διευρύνει την οικονομική ανισότητα μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων», υπογράμμισε, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Black Friday, η οποία – όπως είπε – δεν μπορεί να διαρκεί ενάμιση μήνα, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε μία έως τέσσερις ημέρες, ώστε να διατηρεί τον πραγματικό εκπτωτικό της χαρακτήρα.

Αναφερόμενος στους καταναλωτές, τόνισε ότι πρέπει να δίνουν προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές, υπογραμμίζοντας ότι η διπλή αναγραφή -της αρχικής και της μειωμένης τιμής- είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί αν η έκπτωση είναι πραγματική σε σχέση με τις τιμές των τελευταίων 30 ημερών. Όπως σημείωσε, οι πλασματικές εκπτώσεις πλήττουν τόσο τον καταναλωτή όσο και τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.