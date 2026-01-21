Με μνήμη ελέφαντα στήνεται το νέο Taxis, καθώς για περισσότερο από έναν αιώνα θα διατηρεί τα στοιχεία για κάθε φορολογούμενο και θα έχει πλήρη εικόνα για τα εισοδήματα, την περιουσία, τις συναλλαγές, τις υποχρεώσεις, το ιστορικό και τον βαθμό συνέπειάς του.

Το νέο Taxis, που θα αρχίσει να μπαίνει στη ζωή των φορολογούμενων από τα τέλη του 2026, θα είναι σε απευθείας σύνδεση με τράπεζες, Κτηματολόγιο, Αστυνομία, Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, ΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ και άλλους φορείς, δίνοντας τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να εντοπίζει με αυτόματες διαδικασίες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Ψηφιακός φάκελος

Για κάθε φορολογούμενο θα δημιουργηθεί ψηφιακός φάκελος που θα περιλαμβάνει:

Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων από το Μητρώο Πολιτών, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τις Αστυνομικές Αρχές (ενδεικτικά: αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες παραμονής κ.λπ.)

Στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από τα ενδεδειγμένα μητρώα, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Προσωπικό Αριθμό Πολίτη, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Στοιχεία ΑΦΜ/ΦΠΑ στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διασταύρωσής τους.

Φορολογική κατοικία.

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ, NACE2).

Στοιχεία έναρξης, μεταβολής και διακοπής δραστηριοτήτων.

Στοιχεία έδρας και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εσωτερικού και εξωτερικού.

Στοιχεία ΦΠΑ.

Πληροφορίες για τυχόν ειδικά καθεστώτα φορολόγησης.

Οικογενειακή κατάσταση και προστατευόμενα μέλη, σχέσεις μελών.

Εταιρικές σχέσεις νομικών προσώπων και οι συσχετίσεις λόγω εταιρικών μετασχηματισμών.

Το έργο

Το έργο που τρέχει η ΑΑΔΕ θα αντικαταστήσει τρία βασικά συστήματα φορολογίας: TAXIS, TAXISnet και ELENXIS. Η αντικατάσταση αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, στη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων, στην αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής, στην παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και στη συμπίεση του διοικητικού κόστους.

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών, έτσι ώστε αυτές να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν. Επιπλέον, πέρα από τον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης, την υλοποίηση νέων λειτουργικοτήτων και λύσεων, και την ενσωμάτωση στο έργο νέων τεχνολογιών ανάπτυξης, το έργο στοχεύει στον ανασχεδιασμό και στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, την προσαρμογή στις σημερινές δομές, στην απλούστευση των διαδικασιών αλλά και στο γενικότερο αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων, που έγκειται στην παροχή βελτιωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ.

Δράσεις

Στις δράσεις του νέου Taxis περιλαμβάνονται: