Η Almi Foods επιταχύνει το πλάνο διείσδυσής της στην ελληνική αγορά, επεκτείνοντας την παρουσία της στο οργανωμένο λιανεμπόριο μέσω συνεργασίας με τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η εγχώρια αγορά, που μέχρι το 2024 αντιπροσώπευε λιγότερο από 3% των πωλήσεων της εταιρείας, περνά σταδιακά από συμπληρωματικό κανάλι σε σαφή στρατηγική προτεραιότητα, με έμφαση σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και μεγαλύτερη κάλυψη σημείων πώλησης.

Η συμφωνία με τον Σκλαβενίτη, η οποία σήμερα αφορά σε δύο κωδικούς και περισσότερα από 80 καταστήματα πανελλαδικά, είναι ιδιαίτερης σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρείας στην ελληνική αγορά, έχοντας ήδη συνάψει συνεργασίες με τα super market ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, ΜΕΤΡΟ / My Market, Κρητικός, Θανόπουλος e-fresh,Μπαλάσκας, ΣΥΝΚΑ, Πάππου, Flora Κονταράτος, ΟΚ Μarkets, ενώ έχει προχωρήσει στη διανομή σε μεμονωμένα σημεία πώλησης (παντοπωλεία, μανάβικα και ντελικατέσεν) πανελλαδικά, με στόχο τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της στην ελληνική αγορά.

Για την Almi Foods, που έχει χτίσει την ανάπτυξή της κυρίως πάνω στην εξωστρέφεια και στην παρουσία σε διεθνείς αγορές, η συγκεκριμένη συνεργασία λειτουργεί ως επιβεβαίωση μιας ευρύτερης στρατηγικής μετατόπισης προς το οργανωμένο retail, εκεί όπου οι όροι «ράφι», «κάλυψη» και «ρυθμός ανανέωσης κωδικών» καθορίζουν την εμπορική δυναμική.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η μετάβαση από την εικόνα του «deli προϊόντος» σε προϊοντική πρόταση που μπορεί να σταθεί και σε καλάθι καθημερινής κατανάλωσης. Πρόκειται για αλλαγή που δεν αφορά μόνο το positioning, αλλά και την εμπορική αρχιτεκτονική, από την επιλογή κωδικών και συσκευασιών μέχρι τη στόχευση κατηγοριών με υψηλότερη συχνότητα αγοράς. Σύμφωνα με την εταιρεία, η στρατηγική αυτή αποδίδει μέσα στο 2025, ενισχύοντας το momentum για περαιτέρω ανάπτυξη στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Για την επόμενη περίοδο, η Almi Foods διατηρεί ως βασικό στόχο την αύξηση κωδικών στις υφιστάμενες συνεργασίες, παράλληλα με τη σύναψη νέων συμφωνιών, ιδιαίτερα με τοπικές αλυσίδες που μπορούν να διευρύνουν την παρουσία της σε περιοχές όπου η δυναμική του retail έχει έντονο περιφερειακό χαρακτήρα. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και σε σταδιακή ενίσχυση του κύκλου εργασιών από την ελληνική αγορά.

Στις στρατηγικές προτεραιότητες για το 2026, η εταιρεία εντάσσει και την περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς Almito Du Chef, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται ταυτόχρονα στην αγορά HO.RE.CA. και στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Η λογική της διπλής στόχευσης ενισχύει τη λειτουργική ευελιξία της σειράς, καθώς καλύπτει τόσο τις ανάγκες επαγγελματιών όσο και την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, ευκολία και σταθερή γευστική απόδοση στην καθημερινή χρήση.

Με αυτό το μείγμα κινήσεων, η Almi Foods επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την ισχυρή εξαγωγική της βάση, «μεταφράζοντάς» την σε πιο ουσιαστικό μερίδιο στην ελληνική αγορά. Και η συνεργασία με τον Σκλαβενίτη, σε ένα περιβάλλον όπου το οργανωμένο λιανεμπόριο παραμένει το κεντρικό πεδίο μάχης για την εμπορική ανάπτυξη των brands τροφίμων, λειτουργεί ως ένα ακόμη κομβικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.