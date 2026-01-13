Ο Όμιλος Σαράντη ενισχύει το διεθνές του προφίλ, με αφορμή τη συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου, Γιάννη Μπούρα, στο TIME Magazine, όπου παρουσιάζεται η στρατηγική ανάπτυξης μέσω επενδύσεων, εξαγορών και διεύρυνσης της παρουσίας του σε νέες αγορές. Στο επίκεντρο μπαίνουν η εξαγορά της πολωνικής Stella Pack, η επιτάχυνση των οικονομικών μεγεθών την τελευταία τετραετία, οι στόχοι βιωσιμότητας με συγκεκριμένους δείκτες, καθώς και το πλάνο έως το 2028 που προβλέπει περαιτέρω αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας.

Ένα μοντέλο ανάπτυξης με επενδύσεις και «πειθαρχία» στην εκτέλεση

Με ιστορία άνω των 60 ετών και δραστηριότητα σε 13 χώρες, ο Όμιλος Σαράντη έχει «χτίσει» ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει γνώση των τοπικών αγορών, ευελιξία και αποτελεσματική υλοποίηση στρατηγικών επιλογών, με έμφαση στην επιχειρησιακή αριστεία και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε κατηγορίες όπως προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης δέρματος και αντιηλιακής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, οικιακής φροντίδας, καθώς και στρατηγικές συνεργασίες, ενώ οργανώνει την παρουσία του σε 8 business units σε αγορές όπως Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία και Σλοβακία, Δυτικά Βαλκάνια, Ουκρανία, Βουλγαρία και Ουγγαρία.

Η εξαγορά που «έγραψε» 88 εκατ. δολάρια στον τζίρο

Στο επίκεντρο της συνέντευξης μπαίνει η στρατηγική εξαγορά της πολωνικής Stella Pack, κίνηση που ενίσχυσε το αποτύπωμα του ομίλου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και προσέθεσε 88 εκατ. δολάρια στον κύκλο εργασιών.

Ο Γιάννης Μπούρας, περιγράφοντας τον αντίκτυπο της κίνησης, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η εξαγορά της Stella Pack αποτέλεσε ένα στρατηγικό βήμα με ουσιαστικό αντίκτυπο. Η επιτυχής ενσωμάτωσή της επιβεβαιώνει ότι κάθε νέα επένδυση ενισχύει τη συνολική αξία και τις δυνατότητες του Ομίλου».

Άλμα εσόδων από το 2020 στο 2024 και σχεδόν διπλασιασμός κερδοφορίας

Το περιοδικό, αναδεικνύει τη σημαντική οικονομική πρόοδο του ομίλου, με τα έσοδα να αυξάνονται από 445 εκατ. δολάρια το 2020 σε πάνω από 700 εκατ. δολάρια το 2024, ενώ η κερδοφορία «σχεδόν διπλασιάστηκε». Παράλληλα, τονίζεται ότι η οργανική ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής, μέσα από επενδύσεις στην καινοτομία, την ενίσχυση των core brands, τη βελτίωση της εμπορικής και παραγωγικής βάσης, καθώς και μέσα από επενδύσεις σε υποδομές και οργανωτική αναδιάρθρωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά στη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας, με την είσοδο στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών να περιγράφεται ως ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για τον Όμιλο Σαράντη.

ESG στόχοι με μετρήσιμα ορόσημα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη στρατηγική ESG, με στόχους που αποτυπώνονται με συγκεκριμένους δείκτες: μείωση εκπομπών CO₂ κατά 42% έως το 2030, προώθηση της κυκλικής οικονομίας και ενίσχυση πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας.

Ο πήχης ως το 2028: 870 εκατ. δολάρια καθαρές πωλήσεις και EBITDA 140 εκατ.

Με ορίζοντα το στρατηγικό πλάνο έως το 2028, ο όμιλος θέτει στόχο 870 εκατ. δολάρια καθαρών πωλήσεων και EBITDA 140 εκατ. δολαρίων, με στόχευση να διπλασιαστούν τα επίπεδα του 2023.