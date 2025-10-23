Σταθερές πωλήσεις και ισχυρή κερδοφορία παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη κατά το εννεάμηνο του 2025, συνεχίζοντας να εστιάζει στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και στη διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής του θέσης.

O Όμιλος Σαράντη, με ιστορία 60 ετών, αποτελεί μια αναπτυσσόμενη πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με σημαντικό διεθνές αποτύπωμα και ισχυρά brands. Η δραστηριότητά του καλύπτει τους τομείς Ομορφιάς, Περιποίησης Δέρματος, Αντιηλιακής Προστασίας, Προσωπικής και Οικιακής Φροντίδας, καθώς και στρατηγικών συνεργασιών, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που ξεχωρίζουν στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Πωλήσεις, κερδοφορία και ενίσχυση περιθωρίων

Οι ενοποιημένες πωλήσεις το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα 448,5 εκατ. ευρώ έναντι 452 εκατ. το εννεάμηνο 2024, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,8%. Τα επώνυμα προϊόντα κατέγραψαν καλύτερη επίδοση σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς ο Όμιλος συνέχισε να εστιάζει σε κατηγορίες με υψηλότερα περιθώρια κέρδους

Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €68 εκατ. έναντι €63 εκατ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 7,9%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 15,2% από 13,9% πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 122 μονάδων βάσης. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 7,4% στα €51,7 εκατ. από €48,1 εκατ., με το περιθώριο EBIT να ανέρχεται σε 11,5% έναντι 10,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίστοιχα, τα Κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε €50,3 εκατ. έναντι €45,4 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,9%. Το περιθώριο EBT ενισχύθηκε στις 11,2% από 10,0%, δηλαδή κατά 118 μονάδες βάσης

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση

Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα €4,9 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, έναντι €12,4 εκατ. ένα χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα του ισολογισμού και την αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων

Ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη των στόχων κερδοφορίας για το 2025, όπως είχαν παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε: «Η απόδοσή μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αντικατοπτρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Οι ομάδες μας, σε όλες τις αγορές και σε επίπεδο Ομίλου, επέδειξαν ευελιξία και ανθεκτικότητα, επιτυγχάνοντας αύξηση της κερδοφορίας μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον αγοράς. Τους ευχαριστώ θερμά για το πάθος και την αφοσίωσή τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικής μας πορείας

Η προσήλωσή μας στην πειθαρχημένη διαχείριση των δαπανών και στην επιχειρησιακή αριστεία συνεχίζει να ενισχύει τα περιθώρια κέρδους, αντισταθμίζοντας τη χαμηλότερη ζήτηση σε ορισμένες αγορές. Παράλληλα, η στρατηγική μας για διεθνή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης στην αγορά των ΗΠΑ με την εισαγωγή νέων προϊόντων, προχωρά δυναμικά, ενισχύοντας την παγκόσμια παρουσία μας και υποστηρίζοντας τη μελλοντική μας ανάπτυξη

Καθώς εισερχόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι προτεραιότητές μας παραμένουν ξεκάθαρες: πειθαρχημένη υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού και διασφάλιση της κερδοφορίας και των μακροπρόθεσμων επιδόσεων. Με ισχυρά θεμέλια, σαφή στρατηγική κατεύθυνση και μια ομάδα με υψηλό βαθμό δέσμευσης, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους ετήσιους στόχους μας και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας».