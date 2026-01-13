Διευρύνεται η σπουδή των Αμερικανών τουριστών για ταξίδι προς την Ελλάδα. Ήδη η χώρα μας συγκαταλέγεται εκ νέου στους κορυφαίους προορισμούς των Αμερικανών ταξιδιωτών για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της θέση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, τόσο στα διεθνή όσο και στα πολυτελή ταξίδια. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων ΗΠΑ (USTOA), σε συνδυασμό με τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης της Classic Vacation, αποτυπώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης ζήτησης, ισχυρών προσδοκιών και μεταβαλλόμενων ταξιδιωτικών προτύπων για τη νέα χρονιά.

Μετά από μια περίοδο πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, το φετινό συνέδριο της USTOA, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, έθεσε στο επίκεντρο την έννοια του «θάρρους», ως βασικό στοιχείο ανθεκτικότητας και ανάπτυξης για τον κλάδο. Όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της USTOA, Terry Dale, η αναγνώριση και αξιοποίηση των ευκαιριών αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας για την τουριστική βιομηχανία.

Ισχυρές επιδόσεις και αισιοδοξία για το 2026

Τα στοιχεία της USTOA δείχνουν ότι το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τους Αμερικανούς tour operators και ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πάνω από τα δύο τρίτα των μελών (68%) κατέγραψαν ετήσια αύξηση πωλήσεων, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ανάπτυξη της τάξης του 10%. Παράλληλα, το 58% δήλωσε άνοδο στον αριθμό των επιβατών.

Η εικόνα για το 2026 εμφανίζεται ακόμη πιο ενθαρρυντική. Σχεδόν 9 στους 10 επαγγελματίες του κλάδου (88%) αναμένουν αύξηση πωλήσεων, με το 55% να εκτιμά ανάπτυξη τουλάχιστον 7% σε σύγκριση με το 2025. Αντίστοιχα, το 84% προβλέπει περισσότερους επιβάτες, ενώ το 78% δηλώνει βέβαιο ή πολύ βέβαιο ότι οι κρατήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Η Ελλάδα στους δημοφιλέστερους διεθνείς προορισμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της USTOA, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμούς για το 2026, μαζί με την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία και την Πορτογαλία. Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον και για προορισμούς «εκτός πεπατημένης», όπως το Μαρόκο, η Κροατία και η Μάλτα, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των ταξιδιωτών προς εμπειρίες με μεγαλύτερο βάθος και αυθεντικότητα.

Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της Ελλάδας με την άλλη άκρη του Ατλαντικού, η American Airlines θα ξεκινήσει πτήσεις προς την Αθήνα νωρίτερα μέσα στη χρονιά, τον Μάιο, παρατείνοντας τη χρονική διάρκεια των δρομολογίων της.

Μάλιστα, η αμερικανική αεροπορική θα εκτελεί από τον προσεχή Μάιο και απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ντάλας, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα των δύο προορισμών με πέντε εβδομαδιαία δρομολόγια.

Υπενθυμίζεται ότι η Delta Airlines προετοιμάζεται για πτήσεις όλο τον χρόνο προς την Αθήνα, ενώ ακούγεται ότι αναμένουμε εκπλήξεις και από άλλη αεροπορική εταιρεία που πετάει Ελλάδα.

Τέλος, την παρουσία της στους ελληνικούς αιθέρες αναμένεται να ενισχύσει και η United Airlines, εντάσσοντας ένα αεροσκάφος μεγαλύτερης χωρητικότητας στα δρομολόγια μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2026.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των επιλογών των Αμερικανών ταξιδιωτών παίζουν η αξία που προσφέρει κάθε προορισμός και οι εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει, ενώ ακολουθούν παράγοντες όπως η ασφάλεια, η τιμή και η προσβασιμότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ρόλος των ταξιδιωτικών συμβούλων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός, με το 90% των επαγγελματιών να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να βασίζεται σε αυτούς και το 78% να θεωρεί τον ρόλο τους κρίσιμο για τη στρατηγική του το 2026.

Άνοδος στα πολυτελή ταξίδια και αυξημένες δαπάνες

Συμπληρωματική εικόνα για τις τάσεις του 2026 δίνει η μελέτη της Classic Vacation, η οποία εστιάζει στα πολυτελή ταξίδια των Αμερικανών. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, το 77% των συμβούλων εκτιμά ότι η ζήτηση για ταξίδια υψηλών προδιαγραφών θα αυξηθεί, ενώ το 71% προβλέπει σημαντική άνοδο στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι.

Και σε αυτή την κατηγορία, η Ελλάδα περιλαμβάνεται στους κορυφαίους διεθνείς προορισμούς, μαζί με την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία, ενισχύοντας το προφίλ της ως επιλογή που συνδυάζει πολιτισμό, εμπειρίες και αναβαθμισμένη φιλοξενία.

Ταξίδια με νόημα, εμπειρίες και ευεξία

Οι έρευνες συγκλίνουν στο ότι το 2026 θα κυριαρχήσουν τα πιο «σκόπιμα» ταξίδια. Κύρια κίνητρα για κράτηση αποτελούν ο εορτασμός σημαντικών προσωπικών στιγμών, η ξεκούραση και ο οικογενειακός χρόνος. Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για παραθαλάσσιους προορισμούς, πολιτιστικά αξιοθέατα και περιοχές εκτός μαζικού τουρισμού.

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφουν τα ταξίδια ευεξίας και οι ήπιες μορφές πολυτέλειας, με έμφαση στην ηρεμία, την αποσύνδεση από την ψηφιακή καθημερινότητα και τις εξατομικευμένες εμπειρίες. Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η τάση των ομαδικών και οικογενειακών ταξιδιών, αλλά και η αναβίωση της νοοτροπίας «YOLO», με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν πλέον χωρίς αναβολή προορισμούς και εμπειρίες ζωής.