Σε λίρα εκατό για τον ελληνικό τουρισμό εκτιμάται ότι θα αναδειχθεί, αρχής γενομένης από το 2026, η αγορά της Ινδίας, με την IndiGo και την Aegean να ξεκινούν απευθείας πτήσεις προς την ασιατική χώρα με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος.

Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερης σημασίας είναι η έναρξη των απευθείας δρομολογίων από την Aegean, τον μεγαλύτερο εγχώριο αερομεταφορέα, και την IndiGo μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Οι νέες πτήσεις αναμένεται να αλλάξουν άρδην τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας, με την προσέλκυση των Ινδών ταξιδιωτών να μπαίνει πλέον σε πρώτο πλάνο.

Με βάση τον σχεδιασμό, η ινδική αεροπορική θα ξεκινήσει έξι εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από την Ινδία προς την Αθήνα τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την Aegean, τον Μάρτιο του 2026 θα ξεκινήσουν 5 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Νέο Δελχί και αμέσως μετά, τον Μάιο, θα ξεκινήσουν 3 εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη.

Συνολικά, οι δύο αερομεταφορείς θα προσφέρουν 14 δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση μεταξύ των δύο χωρών, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό, αφού όχι μόνο θα τονωθεί η τουριστική κίνηση από την Ινδία προς την Ελλάδα με ταξιδιώτες υψηλής αγοραστικής δύναμης, αλλά θα αμβλυνθεί και η εποχικότητα, δεδομένου ότι οι Ινδοί δεν ταξιδεύουν μόνο το καλοκαίρι.

Ενισχυτικά σε αυτή τη λογική αναμένεται να λειτουργήσει η συμφωνία κοινού κωδικού (codeshare) που υπέγραψαν οι δύο αερομεταφορείς, με την Ελλάδα να καθίσταται και πύλη εισόδου για την επέκταση του ινδικού αερομεταφορέα στην Ευρώπη και ευρύτερα στη Δύση.

«Τα νούμερα από την ινδική αγορά για το 2026 εκτιμάται ότι θα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με το 2025, περιμένουμε διπλασιασμό, ακόμη και τριπλασιασμό του αριθμού των Ινδών που επισκέπτονται την Ελλάδα. Είναι πολύ θετική εξέλιξη η έναρξη απευθείας πτήσεων», επισημαίνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Anatolia Hospitality.

Απώτερος στόχος είναι ο τετραπλασιασμός των Ινδών που επισκέπτονται σήμερα την Ελλάδα, από 80 χιλιάδες περίπου σε περισσότερους από 320 χιλιάδες μέχρι το 2027. Σήμερα ο συνολικός πληθυσμός της Ινδίας είναι στο 1,5 δισ., ένα σημαντικό ποσοστό του οποίου δηλώνει ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 δολάρια.

Στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα οι Ινδοί που ήθελαν να επισκεφθούν την Ελλάδα «πετούσαν» με ενδιάμεσες πτήσεις που προσφέρουν κατά βάση οι εταιρείες των χωρών του Κόλπου, η Emirates, η Gulf Air, η Etihad, η Qatar Airways και η Turkish Airlines.

«Αγκάθι», πάντως, στην ανάπτυξη της ινδικής αγοράς αποτελεί η έκδοση θεώρησης (βίζας) που είναι απαραίτητη για την είσοδο των πολιτών της ασιατικής χώρας στην Ελλάδα και την Ε.Ε. ευρύτερα, με τους παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν ότι «η βίζα θα είναι αυτή που θα καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος των δύο αεροπορικών».

«Θα πρέπει η κίνηση των αεροπορικών εταιρειών να συνδυαστεί με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στην Πρεσβεία και το Προξενείο έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την έκδοση βίζας», τονίζει ο Μ. Χρυσοχοΐδης. Προσθέτει, δε, πως ένας Ινδός επισκέπτεται κατά μέσο όρο την Ελλάδα για μια εβδομάδα και δαπανά από 700 έως 900 ευρώ κατά την παραμονή του στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι Ινδοί για εξορμήσεις στη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

«Κλειδί» στην περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Ινδία προς την Ελλάδα αναμένεται να είναι και το Greek Tourism Workshop που διοργανώνει η Tourism Media and Events στη Βομβάη τον προσεχή Φεβρουάριο, στις 4 του μήνα.

Ενδεικτικό της δυναμικής της συγκεκριμένης αγοράς είναι το γεγονός ότι, με βάση τα δεδομένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της ινδικής οικονομίας διαμορφώνεται στο 6,5% και σήμερα αποτελεί την τέταρτη πιο ισχυρή οικονομία παγκοσμίως, με τις εκτιμήσεις να την τοποθετούν στην τρίτη θέση μέχρι το 2027.

Με βάση, μάλιστα, την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), έστω κι αν ακόμη η Ινδία δεν περιλαμβάνεται στις τοπ 15 μακρινές αγορές για τη χώρα μας, η Ελλάδα ανέβηκε κατά 13 θέσεις στην ινδική αγορά το 2025 στην 26η θέση, από την 39η έναν χρόνο πριν. Μάλιστα, η αγορά της Ινδίας φαίνεται ότι θα ανέβει συνολικά το επόμενο διάστημα, αφού, όπως δηλώνουν 7 στους 10 Ινδούς, σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό το επόμενο δωδεκάμηνο.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με θέμα «Το προφίλ σημαντικών αγορών του ελληνικού τουρισμού- Β’ μέρος: Μη ευρωπαϊκές Αγορές» όπου αναλύονται τα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας από την GlobalWebIndex (GWI), οι Ινδοί έχουν για πρώτη φορά πιο ψηλά την Ελλάδα, στην 26η θέση, σε σχέση με τους Κινέζους όπου η χώρα μας βρίσκεται στην 31η θέση.

Τα χαρακτηριστικά

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της ινδικής αγοράς, όπως αυτά προκύπτουν από τη μελέτη, η απόλαυση/χαλάρωση, οι νέες εμπειρίες και ο καλύτερος καιρός είναι τα βασικότερα κίνητρα για τους Ινδούς, με τα ταξίδια στη φύση να είναι το πλέον προτιμητέο είδος διακοπών, ακολουθούμενο από την παραλία (beach / coast) και τα αξιοθέατα και την επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους.

Η προτιμητέα διάρκεια διακοπών είναι τα ταξίδια 5-7 ημερών, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προγραμματίζει ταξίδια με πτήσεις 3-6 ωρών (64,0%) ή περισσότερων από 6 ωρών (83,2%). Μάλιστα, ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό εκείνων που νοικιάζουν αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των διακοπών στο εξωτερικό -27,7% τις περισσότερες φορές και 49,6% κάποιες φορές.