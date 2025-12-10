Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας και ψηφιακής ιδιωτικότητας Kaspersky εντοπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλο όγκο κακόβουλων λογισμικών που απειλούν τις επιχειρήσεις. Τα κακόβουλα δείγματα ξεπερνούν καθημερινά τις 500.000 ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα τώρα, σύμφωνα με ευρήματα της εταιρείας, σημειώνεται σημαντική άνοδος στις προηγμένες επιθέσεις, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εμφανίζονται ολοένα και πιο ευάλωτες.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην έκτη θέση παγκοσμίως ως προς τον όγκο κακόβουλου λογισμικού που εντοπίζεται στην εισερχόμενη κίνηση email, ενώ είναι πρώτη στη Νότια Ευρώπη σε συχνότητα κυβερνοεπιθέσεων με στόχο βιομηχανικά συστήματα υψηλής κρισιμότητας. Ο Βασίλης Βλάχος, Channel Manager GreCy της Kaspersky, επισημαίνει πως «Το μισό εκατομμύριο απειλών malware την ημέρα δεν είναι απλώς ένας αριθμός – δείχνει ότι δεν έχουμε πλέον να κάνουμε με σποραδικές απόπειρες παραβίασης, αλλά με μια βιομηχανοποιημένη, μαζική διαδικασία. Οι επιθέσεις γίνονται πιο γρήγορες, πιο έξυπνες και ολοένα δυσκολότερες στον εντοπισμό».



«Εγχώρια, ωστόσο, οι αριθμοί πλέον δεν αρκούν για να αποτυπώσουν πλήρως την πραγματικότητα. Παρόλο που οι επιμέρους δείκτες μπορεί να παρουσιάζουν αυξομειώσεις ανά τα χρόνια, η ουσιαστική αλλαγή αφορά το ποιοτικό άλμα των απειλών», τονίζει ο κος Βλάχος. «Με τη μείωση του κόστους χρήσης του AI για την προετοιμασία των επιθέσεων, τα χτυπήματα των κυβερνοεγκληματιών γίνονται ολοένα και πιο πειστικά, καλύτερα προσαρμοσμένα στα τοπικά δεδομένα και πιο στοχευμένα σε συγκεκριμένους οργανισμούς ή ομάδες ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι η παλιά λογική, βάσει της οποίας τα λιγότερα περιστατικά σήμαιναν περισσότερη ασφάλεια, δεν ισχύει πλέον. Σήμερα, μία μόνο καλά εκτελεσμένη επίθεση μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες συνέπειες για έναν οργανισμό».



Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο πιο εύκολος στόχος. Στην Ελλάδα, το 99,9% των επιχειρήσεων ανήκει στην κατηγορία των ΜμΕ, οι οποίες απασχολούν πάνω από 80% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Όπως εξηγεί ο Βασίλης Βλάχος, «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν πολύτιμα δεδομένα, αλλά λειτουργούν με περιορισμένους πόρους. Οι επιθέσεις εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο και η πλειονότητα των μικρότερων επιχειρήσεων απλά αδυνατούν να συμβαδίσουν με τον ρυθμό αυτής της εξέλιξης». «Η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον τεχνικό ζήτημα, είναι θέμα επιβίωσης», καταλήγει ο Βασίλης Βλάχος.

Σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αντίστοιχες με αυτές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, το 65% των ΜμΕ στην Ελλάδα δεν διαθέτει μία ξεκάθαρη, εφαρμόσιμη στρατηγική κυβερνοασφάλειας, ενώ λιγότερο από το ένα τρίτο (28%) έχει εξειδικευμένη ομάδα κυβερνοασφάλειας ή αναθέτει αυτές τις αρμοδιότητες σε εξωτερικό συνεργάτη (18%). Άλλα ανησυχητικά ευρήματα δείχνουν πως πάνω από το 1/3 (35%) δήλωσε ότι η διοίκηση των επιχειρήσεων δεν κατανοεί επαρκώς τη σημασία της κυβερνοασφάλειας.



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και πάλι στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το 32% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει εάν επαρκούν τα τρέχοντα μέτρα προστασίας που εφαρμόζει, ενώ το 25% αμφιβάλλει ότι οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν οι πάροχοι λύσεων κυβερνοασφάλειας αντανακλούν πραγματικά τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Επείγουσα λοιπόν σύμφωνα με τον κ. Βλάχο είναι η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, πιο προσιτές λύσεις και ενίσχυση της εκπαίδευσης στον κλάδο των ΜμΕ, καθώς και στενότερη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, ρυθμιστικών αρχών και επιχειρήσεων.



Το 2025 θεωρείται σημείο καμπής, καθώς η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μεταβατική φάση, την ώρα που η ταχύτατη εξέλιξη των απειλών και η ευαλωτότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απαιτούν άμεση ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών.