Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.100,73 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,34%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,49%), Lamda Developemnt (+1,28%), του ΔΑΑ (+0,59%) και της Alpha Bank (+0,52%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-1,535), της Κύπρου (-1,00%) και της Εθνικής (-0,95%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 22 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μουζάκης (κ) (+7,27%) και Κυριακούλης (+4,65%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-2,56%) και Ίλυδα (-1,62%).