Δυνατά στον χάρτη του τουρισμού πολυτελείας εισέρχεται η Κρήτη. Οι επενδύσεις που εμφιλοχωρούν προσφέρουν ποικιλόμορφο ποιοτικό τουριστικό προϊόν. Τόσο All Inclusive, όσο και Adults Only αλλά και Family πολυτελείας προϊόν.

Την άνοιξη του 2026 ανοίγει η αυλαία του Ikos Kissamos στα Χανιά. Πρόκειται για την εμβληματική μονάδα που βάζει στον χάρτη του τουρισμού πολυτελείας τον κόλπο της Κισσάμου. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής της SANI/IKOS του επενδυτικού ταμείου GIC της Σιγκαπούρης υπό την ηγεσία του Ανδρέα Ανδρεάδη. Το Ikos Kissamos, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή επένδυση στο νησί, είναι προϋπολογισμού 125 εκατ. ευρώ και δυναμικότητας 414 δωματίων, σουιτών και bungalows, ενώ συνολικά το νέο resort θα προσφέρει 1.280 κλίνες και πολυτελείς υποδομές.

Όμιλος Καράτζη

Εντωμεταξύ, μία ακόμα τουριστική ξενοδοχειακή μονάδα υψηλών προδιαγραφών έχει δρομολογήσει ο Όμιλος Καράτζη στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, επενδύει στη διεύρυνση της παρουσίας του στον τουρισμό με τη δρομολόγηση ενός νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων στη Χερσόνησο του Ηρακλείου Κρήτης.

Μόλις τις προηγούμενες ημέρες η υπηρεσία Δόμησης Ηρακλείου προχώρησε στην προέγκριση της οικοδομικής άδειας που προβλέπει την κατασκευή ενός νέου τουριστικού καταλύματος, δυναμικότητας 56 κλινών, στην περιοχή Σπηλιάρια σε μία έκταση που ξεπερνά τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα.

Η εν λόγω επένδυση αποτελεί τμήμα του πλάνου που υλοποιεί ο πολυσχιδής Όμιλος Καράτζη και περιλαμβάνει και την επανατοποθέτηση του πρώην Knossos Royal, που απέκτησε από την Aldemar στα τέλη του 2024. Σημειωτέον ότι τα δύο ακίνητα, εκείνο που θα φιλοξενήσει το νέο ξενοδοχείο και αυτό στο οποίο βρίσκεται το πρώην Knossos Royal, απέχουν λίγο μεταξύ τους.

Η ιστορία

Ο Όμιλος Καράτζη δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 1985 εγκαινίασε το ιδιόκτητο all-inclusive Nana Beach στη Χερσόνησο Κρήτης.

Το ξενοδοχείο ανακαινίστηκε πλήρως το 2020 και από τη σεζόν 2021 λανσάρεται με την εμπορική επωνυμία Nana Golden Beach.

Εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Nana Sports Center που αποτελείται από 18 γήπεδα τένις υψηλών προδιαγραφών εντός του ξενοδοχείου Nana Golden Beach. Τον Ιούνιο του 2018 έκανε πρεμιέρα το Nana Princess, το οποίο επίσης βρίσκεται στη Χερσόνησο Ηρακλείου.

Το 2024 ολοκληρώθηκε η επένδυση για την κατασκευή 5 βιλών με την επωνυμία Villas Nana Princess σε όμορο ακίνητο του ξενοδοχείου Nana Princess, του δεύτερου ιδιόκτητου πεντάστερου ξενοδοχείου της εταιρείας.

Fodele Hills

Το τρίτο ξενοδοχειακό project της εταιρείας «Σ. Γιαννικάκης Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» βρίσκεται υπό ανάπτυξη στο χωριό Φόδελε στο Ηράκλειο Κρήτης. Η νέα επένδυση είναι προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ και προβλέπει την ανάπτυξη του Fodele Hills, μιας ξενοδοχειακής μονάδας υψηλών προδιαγραφών, στη θέση «Γιαλός ή Τελωνείο», στον Όρμο Φόδελε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναρτήθηκε προς διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Fodele Hills, το οποίο θα αναπτυχθεί πλησίον του Fodele Beach & Water Park Holiday Resort, του ενός εκ των δύο ξενοδοχείων που έχει στο portfolio της η «Σ. Γιαννικάκης Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.».

Το έργο

Το ξενοδοχείο Fodele Hills, δυναμικότητας 168 δωματίων, θα κατασκευαστεί σε μία έκταση συνολικής επιφάνειας 50 περίπου στρεμμάτων, που βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού κτιρίου, ενός κτιρίου καταστήματος, ενός κτιρίου εστιατορίου/wellness και 38 κτιρίων στα οποία θα κατανέμονται 168 δωμάτια και 298 κλίνες. Επιπλέον, το πλάνο περιλαμβάνει την κατασκευή πισινών κοινής και ιδιωτικής χρήσης.

Σημειωτέον ότι η υπό διαβούλευση ΜΠΕ αποτελεί μέρος της αναθεώρησης της άδειας του project, το οποίο ήδη από το 2021 έχει πάρει το «πράσινο φως» σε σχέση με την απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότησή του, ωστόσο κάποιες τροποποιήσεις αναφορικά για παράδειγμα με τη δυναμικότητα του ξενοδοχείου χρήζουν επιπλέον εγκρίσεων.

«Η κατασκευή και λειτουργία του νέου ξενοδοχείου αναμένεται να έχει ως επακόλουθο σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στην περιοχή, καθώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη κυρίως του τριτογενούς τομέα, αλλά και δευτερευόντως του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ΜΠΕ.

Τέλος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, οι εργασίες κατασκευής θα διαρκέσουν περίπου 18 μήνες με την έναρξή τους να προγραμματίζεται αμέσως μετά την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και των αναγκαίων αδειών, ώστε το ξενοδοχείο να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. Συγκεκριμένα, βάσει χρονοδιαγράμματος, το Fodele Hills θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2027.