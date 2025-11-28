Μία μικρή οικονομική ανάσα αναμένεται να πάρουν σήμερα, Παρασκευή 28/11 περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, έπειτα από την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για μέτρο μόνιμου χαρακτήρα, το οποίο όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχε, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο νοίκι.

Για παράδειγμα ένα ζευγάρι με ένα παιδί φοιτητή πληρώνει ενοίκιο το χρόνο για την κύρια κατοικία 9.000 ευρώ και για φοιτητική στέγη 3.600 ευρώ. Το ποσό που θα λάβει ως επιστροφή ανέρχεται στα 900 ευρώ.

Μέχρι τα 800 ευρώ το ύψος της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει μέχρι τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου

Τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι έως 20.000 ευρώ για τον άγαμο, για ζευγάρι οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Παράλληλα, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Τι μπορούν να κάνουν όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση

Όσοι ενοικιαστές δεν λάβουν το ποσό, παρ’ ότι πληρούν τα κριτήρια, θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτημα εξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα θα υπολογιστεί με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί ότι εισπράχθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.