Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με αποτέλεσμα να καταγραφούν απώλειες, καθώς η εγχώρια αγορά να επηρεάστηκε αρνητικά από την επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.012,51 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.011,85 μονάδες (-2,12%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 251,31 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 53.789.169 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,37%.

Πτωτικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,96%), της Πειραιώς (-4,26%), της Εθνικής (-3,74%), της Eurobank (-3,54%), της Aegean Airlines (-3,51%) και της Lamda Development (-3,05%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Intralot διακινώντας 17.884.374 και 12.984.757 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 62,79 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 29,61 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 10 μετοχές, 104 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: TREK Development (+8,17%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+4,09%).