Στρατηγική αγορά για την Hilton αποτελεί η Ελλάδα σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης, ο Alan Mantin, Vice President, Development, Southern Europe, Hilton.

«Η ανάπτυξή μας στην Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε επεκτείνει το ελληνικό χαρτοφυλάκιό μας με περισσότερα από 60 ξενοδοχεία σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη – με αρκετά συναρπαστικά ανοίγματα προγραμματισμένα για το 2026 και έπειτα» ανέφερε ο κ. Mantin και συμπλήρωσε: «Με σημαντική πρόοδο στα resort μας στα ελληνικά νησιά και αξιοσημείωτη ανάπτυξη στα lifestyle brands, είμαστε ενθουσιασμένοι που εμπλουτίζουμε περαιτέρω το portfolio μας. Μετά την παρουσίαση των Hilton Garden Inn και Curio Collection στην Αθήνα, ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τα πολυτελή brands Conrad και Waldorf Astoria, καθώς και την επιστροφή του εμβληματικού Hilton Hotels & Resorts μέσα στην επόμενη χρονιά».

Επτά διαφορετικά brands

Στην Ελλάδα, η Hilton σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, έχει διανύσει μια εντυπωσιακή πορεία μετασχηματισμού, ξεκινώντας από ένα και μόνο ξενοδοχείο και επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της το 2020 με 67 ξενοδοχεία σήμερα σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη, με 49 ήδη λειτουργικά-εκ των οποίων 38 σε συνεργασία ε τα Small Luxury Hotels partnership και 11 υπό τρία brands της Hilton (Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn). Παράλληλα προγραμματίζει τη λειτουργία 18 ακόμα ξενοδοχείων κάτω από επτά διαφορετικά brands.

Σύμφωνα με τα στελέχη της αμερικανικής αλυσίδας, η ταχεία αυτή ανάπτυξη εκτείνεται σε επτά διαφορετικά brands και υποστηρίζεται από τη συνεργασία της Hilton με τα Small Luxury Hotels of the World. Η διεύρυνση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει αξιόπιστες και φιλόξενες εμπειρίες σε έναν από τους πιο περιζήτητους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Μόνο τον τελευταίο χρόνο, η Hilton γιόρτασε τα εγκαίνια του πρώτου Hilton Garden Inn στην Ελλάδα –το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue– και την είσοδο του brand Curio Collection by Hilton με το Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton.

Ο David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe της Hilton, δήλωσε: «Η Ελλάδα παραμένει μια στρατηγικής σημασίας αγορά για τη Hilton, πάνω από 60 χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου μας ξενοδοχείου εδώ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ενισχύουμε περαιτέρω τη συμβολή μας στην ακμάζουσα τουριστική οικονομία της χώρας, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες, τις κοινότητες και τους εργαζομένους μας. Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων αναγνωρίζουν την αξία του ισχυρού εμπορικού μας δικτύου, των κορυφαίων brands και της διεθνούς πελατειακής μας βάσης, που ξεπερνά τα 235 εκατομμύρια μέλη Hilton Honors. Η δυναμική μας στηρίζεται στην στοχοπροσήλωση, με την αναγνώρισή μας ως το Νο1 Εργασιακό Περιβάλλον στον Κόσμο από τον οργανισμό Great Place to Work και τη δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα, επιτεύγματα που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες».

Στο άμεσο μέλλον, η Hilton ετοιμάζει 18 νέες μονάδες σε αστικά κέντρα και παραθεριστικούς προορισμούς, ανάμεσά τους και τα νέα brands Conrad Hotels & Resorts και Waldorf Astoria Hotels & Resorts, καθώς και την επιστροφή του Hilton Hotels & Resorts.

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η Hilton πρόκειται να λανσάρει δύο από τα πιο πολυτελή brands της στην Ελλάδα, το Conrad Hotels & Resorts και το Waldorf Astoria Hotels & Resorts. Ανάμεσα στα νέα αυτά ανοίγματα ξεχωρίζει το Conrad Athens The Ilisian, ένα νέο ξενοδοχείο που γράφει τη δική του ιστορία απέναντι στην παράδοση. Με 307 δωμάτια και τον μεγαλύτερο αριθμό σουιτών στην Αθήνα, το ξενοδοχείο προσφέρει μια νέα διάσταση στη σύγχρονη πολυτέλεια.

Παράλληλα, το Conrad Corfu αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2026, ενισχύοντας την παρουσία της Hilton στα ελληνικά νησιά. Η Hilton ανακοίνωσε επίσης το Waldorf Astoria Scarlet Bay, που θα ανοίξει το 2029 στην Πελοπόννησο. Το resort θα διαθέτει 121 δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα, καθώς και 13 επώνυμες βίλες.

Το 2026 θα σηματοδοτήσει και την επιστροφή του εμβληματικού brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα. Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa θα ανοίξει εγκαίρως για τη θερινή σεζόν. Το ξενοδοχείο, που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, θα διαθέτει 85 παραθαλάσσια δωμάτια, spa 600 τ.μ. και σουίτες, όλες με ιδιωτικές πισίνες και απεριόριστη θέα στο Αιγαίο.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director, Development, Greece &Cyprus, Hilton, σημείωσε: «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη δυναμική ανάπτυξη της Hilton στην Ελλάδα, σε στενή συνεργασία με τοπικούς ιδιοκτήτες και developers. Βλέπουμε μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για διαφορετικά brands μας σε πολλούς προορισμούς, από τα πανέμορφα νησιά έως τα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Παρατηρούμε, επίσης, αυξανόμενο ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστούς προορισμούς, με τα social media να ενισχύουν τη διάθεση για αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες και φιλικές επιλογές διαμονής που ανταποκρίνονται σε κάθε ταξιδιώτη και ανυπομονούμε για το μέλλον».