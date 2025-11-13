Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.070 μονάδων, κινούμενη σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεδρίαση. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank της Πειραιώς και του ΔΑΑ.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ανοδικών συνεδριάσεων καταγράφει συνολικά κέρδη 4,43%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2. 074,96 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,04%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.083,31 μονάδες (+1,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 256,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.104.081 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,09%), της Πειραιώς (+3,03%), του ΔΑΑ (+2,81%), της Κύπρου (+2,50%), των ΕΛΠΕ (+2,24%), της Τιτάν (+2,12%)

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-3,02%), του ΟΠΑΠ (-1,52%), της Aktor(-0,86%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,86%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.810.580 και 6.342.426 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 41,26 εκατ. ευρώ και η Metlen με 26,81 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 41 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δρομέας (+7,71%) και ΑΔΜΗΕ (+4,58%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-9,09%) και Ξυλεμπορία(π) (-4,35%), σύμφωνα με το ΑΠΕ.