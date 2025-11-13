Στη λεωφόρο της διαρκούς απογείωσης παραμένει ο ελληνικός τουρισμός. Οι νέες αγορές όπως αυτή της Ινδίας διευρύνουν τις προοπτικές ανόδου εξέλιξη που ενισχύει η συνεχής και διαρρήδην προτίμηση των Ευρωπαίων προς τη χώρα. Τούτων δοθέντων βαθιά αφοσιωμένοι στα ταξίδια αναψυχής παραμένουν οι Ευρωπαίοι παρά τις οικονομικές πιέσεις και την παγκόσμια αβεβαιότητα, σύμφωνα με έρευνα από το MMGY Travel Intelligence.

Ωστόσο, περισσότερες διακοπές από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα, θα κάνει τους επόμενους 12 μήνες η Gen-Z.

Η νεότερη γενιά προωθεί την τουριστική άνθηση στην Ευρώπη και σχεδιάζει να ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα σε διεθνή ταξίδια.

Ενώ οι δαπάνες αναμένεται να παραμείνουν σταθερές στα 4.931 ευρώ τους επόμενους 12 μήνες, οι συνολικές προοπτικές παραμένουν αισιόδοξες. Οι τουρίστες προσαρμόζουν τα σχέδια τους στον προϋπολογισμό τους, αλλά δεν εγκαταλείπουν εντελώς τα ταξίδια τους.

Η έρευνα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) απεικονίζει έναν ταξιδιώτη με γνώμονα την αξία, με τεχνολογική εξοικείωση, που αναζητά την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και την πολιτιστική εμβάθυνση.

Αυξανόμενος είναι ο ρόλος της ΑΙ στον σχεδιασμό για αποδράσεις.

Ανοδικά κινείται η ζήτηση για βιώσιμες και αυθεντικές εμπειρίες.

Σημαντικός είναι ο αντίκτυπος από διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026.

Η Gen Z πρωτοπορεί

Η Gen Z σχεδιάζει πλέον να ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα σε διεθνή ταξίδια τους επόμενους 12 μήνες (5.560 ευρώ).

Θα κάνει τον μεγαλύτερο αριθμό διακοπών (3,4) τα επόμενα δύο χρόνια.

Ενδιαφέρεται περισσότερο για οργανωμένες ομαδικές εκδρομές τους επόμενους 12 μήνες (45%).

Ταξίδια εντός Ευρώπης

Σχεδόν όλοι (95%) ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν εντός Ευρώπης τα επόμενα τρία χρόνια.

Ιταλία (49%), Ισπανία (49%) και Ελλάδα (41%) βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των προτιμώμενων προορισμών.

Το ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ έχει μειωθεί 7 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 2024.

Ο Καναδάς και η Ασία κερδίζουν έδαφος, με αυξήσεις 4 και 5 μονάδων, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα ο σχεδιασμός μέσω ΑΙ γίνεται κυρίαρχος

Το 48% Ευρωπαίων ταξιδιωτών αναψυχής έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία που υποστηρίζονται από ΑΙ όπως το ChatGPTγια τον σχεδιασμό ταξιδιών (αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων από το 2024).

Οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν κυρίως την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν δρομολόγια, να βρουν έμπνευση και να ανακαλύψουν προορισμούς.

Έξυπνα εργαλεία σχεδιασμού

Παράλληλα με την τεχνητή νοημοσύνη, οι ταξιδιώτες συνεχίζουν να βασίζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Το 65% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί την Booking.com για ταξιδιωτικές πληροφορίες (62% το προηγούμενο έτος).

Αντίθετα, η χρήση του Tripadvisor έχει μειωθεί 8 ποσοστιαίες μονάδες από το 2024. Αυτό, υποδεικνύει μια σαφή στροφή προς πλατφόρμες που παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη.

Αυθεντικές εμπειρίες και βιωσιμότητα

Η έμφαση στη βιωσιμότητα από τους παρόχους ταξιδιών συνεχίζει να παίζει ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Το 48% δηλώνει ότι επηρεάζει τις ταξιδιωτικές του επιλογές.

Οι Ευρωπαίοι δίνουν προτεραιότητα σε αγορές από τοπικά καταστήματα (96%), φαγητό σε τοπικά εστιατόρια (95%) και μείωση των πλαστικών μιας χρήσης (89%), αντανακλώντας την επιθυμία για αυθεντικά και οικολογικά συνειδητά ταξίδια.

Αθλητικός Τουρισμός

Σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις ωθούν τα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Σχεδόν 1 στους 4 Ευρωπαίους (24%) σχεδιάζει να ταξιδέψει για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν των μισών της Gen Z (49%).

Περισσότεροι από 7 στους 10 λένε ότι η διοργάνωση είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο επισκέπτονται τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Με τους Βρετανούς να αναμένεται να ξοδέψουν τα περισσότερα -με μέσο όρο 7.150 ευρώ ανά ταξίδι- ο αθλητικός τουρισμός αναμένεται να προσφέρει σημαντική οικονομική ώθηση στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις γύρω περιοχές.

Τέλος το ενδιαφέρον για κρουαζιέρες αυξάνεται. Σχεδόν οι μισοί (48%) εκφράζουν ενδιαφέρον για μια κρουαζιέρα σε ωκεανό μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης το 33% είναι πιθανό να συμμετάσχει σε μια οργανωμένη ομαδική εκδρομή τους επόμενους 12 μήνες. Η ζήτηση είναι ισχυρότερη από Ιταλούς, Ισπανούς και ταξιδιώτες της Gen Ζ.