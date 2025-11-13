Ανατροπές στο τοπίο των φορολογικών παραγραφών φέρνει απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία οι καταγγελίες που υποβάλλονται κατά φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά στοιχεία».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων μπορεί να επεκταθεί από τα πέντε στα δέκα έτη, εφόσον η φορολογική διοίκηση δεν θα μπορούσε να έχει τα στοιχεία αυτά στη διάθεσή της μέσα στην πενταετία.

Η εξέλιξη αναμένεται να αλλάξει το τοπίο των φορολογικών ελέγχων, καθώς κάθε χρόνο υποβάλλονται χιλιάδες επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις. Αν αυτές θεωρηθούν πλέον «πρόσθετα στοιχεία», τότε η εφορία αποκτά το δικαίωμα να επανελέγχει υποθέσεις μέχρι και δέκα χρόνια πίσω.

Ωστόσο, η τελική κρίση για τη νομιμότητα αυτής της ερμηνείας θα μπορούσε να δοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προσφύγει κατά της σχετικής απόφασης.

Μέχρι σήμερα, οι φορολογικές αρχές είχαν περιθώριο πέντε ετών από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης για να προχωρήσουν σε καταλογισμούς. Η δεκαετής παράταση επιτρεπόταν μόνο σε περιπτώσεις όπου προέκυπταν «συμπληρωματικά στοιχεία» που δεν ήταν δυνατό να έχουν περιέλθει σε γνώση της Εφορίας εντός της πενταετίας.

Τα δικαστήρια έχουν ήδη αποκλείσει τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών από τον ορισμό αυτό, κρίνοντας ότι η ΑΑΔΕ είχε τη δυνατότητα να τις ελέγξει εντός του αρχικού χρονικού διαστήματος. Όμως, σύμφωνα με τη νέα απόφαση, μια καταγγελία πολίτη μπορεί να θεωρηθεί επαρκές νέο στοιχείο για να ανοίξει ξανά ο φάκελος μιας υπόθεσης.

Η υπόθεση

Η απόφαση εκδόθηκε με αφορμή την υπόθεση ενός παραγωγού μυδιών, ο οποίος είχε καταγγελθεί το 2015 ότι πωλούσε προϊόντα πολύ πέρα από τη δηλωμένη δυναμικότητα της μονάδας του. Η καταγγελία ήταν επώνυμη και περιείχε λεπτομερείς πληροφορίες για τις δραστηριότητές του την περίοδο 2003–2013.

Η εφορία, βασιζόμενη στην καταγγελία, διενήργησε έλεγχο και το 2017 του κοινοποίησε πράξεις καταλογισμού για μη απόδοση ΦΠΑ των ετών 2004–2011. Ο φορολογούμενος προσέφυγε, υποστηρίζοντας ότι οι απαιτήσεις είχαν παραγραφεί, όμως το Διοικητικό Πρωτοδικείο δέχθηκε ότι η καταγγελία αποτέλεσε «νέο ουσιώδες στοιχείο» για τα έτη 2006–2011 και έτσι η δεκαετής παραγραφή ήταν νόμιμη.

Τι σημαίνει η απόφαση

Το σκεπτικό του δικαστηρίου αναφέρει πως η καταγγελία που υποβλήθηκε μετά την πενταετία «εισήγαγε νέες πληροφορίες που δεν ήταν δυνατό να γνωρίζει η φορολογική αρχή», δικαιολογώντας έτσι την επέκταση της παραγραφής. Με απλά λόγια, όποιος φορολογούμενος αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας μπορεί να ελεγχθεί ακόμη και μετά τη λήξη της πενταετίας — εφόσον η καταγγελία περιλαμβάνει ουσιώδη στοιχεία.