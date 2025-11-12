Ξεκάθαρη ένδειξη εμπιστοσύνης ή ακριβέστερα «ψήφο εμπιστοσύνης στον εντυπωσιακό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ελληνική οικονομία», αποτελεί η απόφαση της Euronext να επενδύσει στην Ελλάδα, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος Δ.Σ., Euronext.

Όπως τονίζει: «είναι σαφές ότι η ισχυρή απόδοση των δημοσιονομικών στοιχείων είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου». Σε μια περίοδο όπου πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν σύνθετες διαδικασίες διαχείρισης χρέους, το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζει όχι μόνο πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και πλεονασματικό προϋπολογισμό, μειώνει το ιστορικά υψηλό δημόσιο χρέος της και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο».

«Θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της πορείας, να την ενθαρρύνουμε και να τη διευκολύνουμε, σημειώνει με έμφαση ο άνθρωπος που κρατά τα ηνία της Euronext, ενόψει της Δευτέρας 17 τρέχοντος, ημέρα κατά την οποία λήγει η δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ.

Μία διαδικασία για την οποία ο κ. Boujnah, δηλώνει ότι: «δεν είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος. Οι μέτοχοι αποφασίζουν οι ίδιοι τι θα κάνουν με τις μετοχές τους. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως πρόκειται για μια κρίσιμη εβδομάδα, καθώς είναι η τελευταία εβδομάδα της προσφοράς.»

Τονίζει, ωστόσο, ότι τα οφέλη από αυτήν τη διαδικασία είναι σαφή για αμφότερες τις πλευρές, καθώς για την Euronext διευρύνεται μια ενιαία δεξαμενή ρευστότητας και για την ελληνική αγορά ανοίγονται οι πύλες μίας σημαντικά μεγαλύτερης αγοράς.

«Αυτό που φέρνουμε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στις ελληνικές κεφαλαιαγορές, στους Έλληνες συμμετέχοντες, στους Έλληνες επενδυτές και στους Έλληνες εκδότες είναι μια σύνδεση με μια πανευρωπαϊκή, παγκόσμια αγορά. Γι’ αυτό πιστεύω ότι πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία», τονίζει ο κ. Boujnah.