Η τιμή του χρυσού υποχώρησε κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά, μετά την κατάργηση ενός μακροχρόνιου φορολογικού κινήτρου για ορισμένους λιανοπωλητές στην Κίνα, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ζήτηση σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές πολύτιμων μετάλλων στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός έχασε έως και 1% στην Ασία τη Δευτέρα, αφότου το Πεκίνο ανακοίνωσε το Σάββατο πως ορισμένοι λιανοπωλητές δεν θα μπορούν πλέον να συμψηφίζουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας για τον χρυσό που αγοράζουν από το Shanghai Gold Exchange και το Shanghai Futures Exchange, είτε τον πωλούν απευθείας είτε μετά την επεξεργασία του.

Η τιμή του χρυσού στο χρηματιστήριο υποχώρησε στα 3.984,43 δολάρια ανά ουγκιά στις 9:10 π.μ. στη Σιγκαπούρη, μετά από πτώση 2,7% την περασμένη εβδομάδα. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Το ασήμι και το παλλάδιο υποχώρησαν, ενώ η πλατίνα σημείωσε μικρή άνοδο.

Ο χρυσός εκτοξεύτηκε σε ιστορικό υψηλό στις αρχές Οκτωβρίου, τροφοδοτούμενος από ένα κύμα αγορών λιανικής, πριν σημειώσει έντονη πτώση στις δύο τελευταίες εβδομάδες του μήνα. Σε κάθε περίπτωση, παρά την υποχώρηση, το Bloomberg αναφέρει πως οι τιμές παραμένουν πάνω από 50% υψηλότερες σε σχέση με την αρχή του έτους, ενώ οι βασικοί παράγοντες που τον ενίσχυσαν -όπως η ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και η ανάγκη των επενδυτών για ένα «ασφαλές καταφύγιο»- αναμένεται να παραμείνουν ισχυροί.