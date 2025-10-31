Έξτρα φόρους και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ γλιτώνουν σχεδόν 3 στους 10 φορολογούμενους οι οποίοι, αναζητώντας το δίκιο τους, προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι δικαιώθηκαν, καθώς η ΔΕΔ, μετά την εξέταση των προσφυγών τους, ακύρωσε πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξτρα φόρους που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.

Όσοι δεν βρήκαν το δίκιο τους στη ΔΕΔ έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στα διοικητικά δικαστήρια, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία, προσφεύγουν πάνω από τους μισούς φορολογούμενους που χάνουν τις υποθέσεις στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 δείχνουν ότι από τους φορολογούμενους που προσέφυγαν στη ΔΕΔ, το 27,2% πέτυχε ολική ή μερική διαγραφή των φόρων και των προστίμων που είχαν επιβληθεί από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ.

Οι φορολογούμενοι που «έχασαν τη μάχη» στη ΔΕΔ έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία, προσφεύγουν πάνω από τους μισούς φορολογούμενους που χάνουν τις υποθέσεις στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου, παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ 5.984 ενδικοφανείς προσφυγές φορολογούμενων και επιχειρήσεων. Από τις υποθέσεις αυτές, εξετάστηκαν οι 4.332 και σε 1.178 δικαιώθηκαν οι φορολογούμενοι, πετυχαίνοντας ολική ή μερική διαγραφή καταλογισθέντων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Επτά στις δέκα προσφυγές ή 3.076 προσφυγές απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ. Επίσης, 58 προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέτασή τους και 20 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί η ΔΕΔ έως και τον Αύγουστο του 2025, έχουν υποβληθεί συνολικά 100.444 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 95.205. Από αυτές, σε 23.723 περιπτώσεις, η ΔΕΔ ακύρωσε τις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους, διαγράφοντας φόρους και πρόστιμα. Παράλληλα, στα δικαστήρια έχουν καταλήξει 37.322 υποθέσεις φορολογικών διαφορών, ενώ εκκρεμούν για έλεγχο 5.239 υποθέσεις.

Μείωση προστίμων με ομολογία φοροδιαφυγής

Πάντως, χιλιάδες φορολογούμενοι που εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις σπεύδουν να αποδεχτούν το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου προκειμένου να πετύχουν κούρεμα έως και 50% στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί.

Με μια ηλεκτρονική δήλωση δηλώνουν ότι αποδέχονται την κύρια οφειλή που προκύπτει στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου. Για την οφειλή αυτή, δικαιούνται μείωση του σχετικού προστίμου, αναλόγως του σταδίου όπου επέρχεται η αποδοχή της κύριας οφειλής, κατά ποσοστό: