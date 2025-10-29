Το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε άνοδο άνοδο 1,13% με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.030 μονάδων, ενώ αυξημένος παρουσιάστηκε και ο τζίρος.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.025,46 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,13%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.028,72 μονάδες (+1,29%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 297,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.815.977 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,31%), της Elvalhalcor (+3,56%), της Aegean Airlines (+2,91%), της Metlen (+2,38%) και της Κύπρου (+2,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,24%), της Coca Cola HBC (-0,51%) και του ΔΑΑ (-0,39%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 8.539.461 και 8.116.182 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 59,44 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 50,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 39 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λάμψα (+11,37%) και Λανακάμ (κ) (+8,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-4,49%) και Ικτίνος (-3,57%).