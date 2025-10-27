Η αγορά ενοικίων στην Ελλάδα αλλάζει ραγδαία μέσα στο 2025, με όλο και περισσότερους ενοικιαστές να αναζητούν πλέον μικρότερες κατοικίες λόγω των υψηλών τιμών και της περιορισμένης διαθεσιμότητας. Στη χώρα μας καταγράφεται πλέον μια σαφής μετακίνηση των πολιτών προς διαμερίσματα μικρότερης επιφάνειας, με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων και τον έλεγχο των μηνιαίων εξόδων στέγασης.

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποιημένη ετήσια έρευνα του δικτύου των μεσιτικών γραφείων της RE/MAX, περίπου ένας στους δύο ενοικιαστές επέλεξε κατοικία έως 50 τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό που πλησιάζει πια το 45%. Αν προστεθούν και όσοι μίσθωσαν διαμερίσματα έως 75 τ.μ., τότε συνολικά το 66% των ενοικιαστών καταλήγει σε σπίτια μικρής επιφάνειας. Παράλληλα, περίπου το 21,9% προτίμησε ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ., ενώ το 30,1% στράφηκε σε κατοικίες από 76 έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Ελάχιστοι είναι πια αυτοί που μπορούν να αντέξουν οικονομικά ακίνητα άνω των 151 τ.μ.

Η σύγκριση με το προηγούμενο έτος αναδεικνύει πόσο έντονα έχει αλλάξει η συμπεριφορά των ενοικιαστών. Το 2024 στην Αττική μόλις το 11,9% μίσθωνε ακίνητα έως 50 τ.μ. και μόνο το 26% κατοικίες έως 75 τ.μ. Σήμερα, πάνω από το μισό ποσοστό των μισθώσεων αφορά μικρά σπίτια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την προσπάθεια πολλών νοικοκυριών να μειώσουν τα μηνιαία έξοδα. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη το 2024, το 32% προτιμούσε έως 50 τ.μ. και συνολικά το 65% επιφάνεια έως 75 τ.μ. Μέσα στο 2025, το ποσοστό των ενοικιαστών που στρέφονται σε μικρότερα σπίτια έχει εκτοξευθεί.

ΑΚΙΝΗΤΑ(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Η Αττική δείχνει μια διπλή εικόνα. Από τη μία πλευρά, το 53,7% των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 75 τ.μ., ενώ σχεδόν το 45,2% κατευθύνεται σε μεσαίες επιφάνειες των 76 έως 150 τ.μ. Μόλις το 1,1% αφορά κατοικίες μεγαλύτερες των 151 τ.μ., που πλέον αποτελούν πολυτέλεια. Το κέντρο της Αθήνας και τα δυτικά προάστια οδηγούν την αύξηση ζήτησης για μικρά διαμερίσματα έως 50 τ.μ., καθώς τα οικονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα. Αντίθετα, στα βόρεια και νότια προάστια προτιμώνται κυρίως κατοικίες από 75 έως 150 τ.μ., όπου κατοικούν νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα. Στον Πειραιά, η ζήτηση συγκεντρώνεται σε διαμερίσματα 50-75 τ.μ., που θεωρούνται πιο προσιτά.

Στη Θεσσαλονίκη από την άλλη πλευρά, η εικόνα είναι ακόμα πιο έντονη υπέρ των μικρών χώρων. Το 63,1% των ενοικιαστών επιλέγει κατοικίες έως 50 τ.μ., ενώ ένα ακόμη 17,9% μισθώνει διαμερίσματα 51 έως 75 τ.μ. Μόνο περιοχές όπως η Καλαμαριά και η Θέρμη διατηρούν ζήτηση για μεγαλύτερα ακίνητα μεταξύ 75 και 150 τ.μ. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οι μισθώσεις μοιράζονται ανάμεσα σε διαμερίσματα 50-100 τ.μ., ενώ στη δυτική Θεσσαλονίκη κυριαρχούν ξεκάθαρα τα μικρά διαμερίσματα έως 50 τ.μ.

Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, οι ενοικιαστές στρέφονται επίσης σε μικρά και μεσαία ακίνητα. Το 39,6% των μισθώσεων αφορά διαμερίσματα έως 50 τετραγωνικά μέτρα και το 23,2% ακίνητα 51 έως 75 τ.μ. Συνολικά 33,1% των ενοικιάσεων αφορά κατοικίες από 76 έως 150 τ.μ., ενώ το ποσοστό των κατοικιών άνω των 151 τ.μ. παραμένει περιορισμένο στο 4,1%. Η περιφέρεια διαθέτει γενικά νεότερο απόθεμα κατοικιών σε σχέση με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, κάτι που εξηγείται από τις χαμηλότερες τιμές γης και τη μικρότερη πίεση στην αγορά.

Η παλαιότητα των ακινήτων αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της αγοράς. Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 74,1% των μισθώσεων αφορά κατοικίες άνω των 20 ετών. Μόλις το 6,4% αφορά ακίνητα έως πέντε ετών, γεγονός που υποδηλώνει πως οι ενοικιαστές αναγκάζονται να επιλέξουν παλαιότερα σπίτια για να εξισορροπήσουν το κόστος. Στην Αττική, το 84,9% των μισθώσεων αφορά ακίνητα άνω των 20 ετών, ενώ στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 83,7%. Στην περιφέρεια η εικόνα είναι λίγο βελτιωμένη, με το 66,8% των μισθώσεων σε ακίνητα άνω των 20 ετών και ένα σημαντικό 17,6% σε κατοικίες ηλικίας 16 έως 20 ετών, ενώ το 15,6% αφορά ακίνητα έως 15 ετών.

Οι ενοικιαστές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κατοικιών που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή. Προτιμώνται φωτεινά και διαμπερή διαμερίσματα, κοντά σε στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπου η καθημερινή μετακίνηση είναι κρίσιμη. Η ύπαρξη θέσης στάθμευσης θεωρείται μεγάλο πλεονέκτημα, ενώ αυξάνεται και η ανάγκη για κατοικίες που επιτρέπουν κατοικίδια, καθώς πολλά νοικοκυριά δεν θέλουν να αποχωριστούν τα ζώα τους. Παρότι οι «έξυπνοι» αυτοματισμοί δεν αποτελούν ακόμη προτεραιότητα, παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση για ανακαινισμένα ακίνητα σε καλή κατάσταση. Όσον αφορά τη θέρμανση, το φυσικό αέριο κυριαρχεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στην περιφέρεια συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό πετρέλαιο και κλιματιστικά.

Η μεγάλη στροφή προς μικρότερη κατοικία δεν αφορά όμως μόνο τους νέους, αλλά και οικογένειες που αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε ένα πιο σφιχτό οικονομικό πλαίσιο. Το αυξημένο κόστος ενέργειας, τα υψηλότερα κοινόχρηστα και τα ενοίκια που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ωθούν τα νοικοκυριά να μειώσουν την επιφάνεια της κατοικίας τους προκειμένου να παραμείνουν εντός προϋπολογισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, άνθρωποι που πριν λίγα χρόνια θα αναζητούσαν σπίτι 80-100 τ.μ., τώρα επιλέγουν διαμέρισμα 50 τ.μ. ή και μικρότερο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα περιορίσουν σημαντικά τον προσωπικό τους χώρο. Η αγορά δείχνει πως η μικρή κατοικία γίνεται πλέον η πιο συνηθισμένη επιλογή.