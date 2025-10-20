Σε ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας καλούνται να προσαρμοστούν οι πρατηριούχοι καυσίμων και οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θέτει πλέον συγκεκριμένους κανόνες για την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των στοιχείων που αφορούν τις δεξαμενές και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεών τους.

Όσοι δεν συμμορφώνονται με τις νέες υποχρεώσεις θα κινδυνεύουν πλέον με υψηλά πρόστιμα, που φτάνουν ακόμα και τις 15.000 ευρώ.

Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζει λεπτομερώς το πλαίσιο των ελέγχων και τις ποινές για κάθε μορφή παράβασης. Ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια στον τομέα των καυσίμων και να διευκολυνθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που πραγματοποιεί η Αρχή, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και παράνομων πρακτικών.

Η καταχώρηση των στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών της ΑΑΔΕ είναι πλέον υποχρεωτική για όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων δημόσιας χρήσης, αλλά και για τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

Στην πλατφόρμα πρέπει να δηλώνονται με ακρίβεια οι δεξαμενές, οι αντλίες, τα ακροσωλήνια, τα συστήματα εισροών – εκροών, καθώς και τα αποτελέσματα των ογκομετρήσεων. Η πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων αυτών είναι κρίσιμη, καθώς χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ποσοτήτων καυσίμων που διακινούνται.

Αν κάποιος παραλείψει εντελώς να απογράψει τις δεξαμενές του στο Μητρώο, το πρόστιμο είναι ιδιαίτερα βαρύ και ανέρχεται στα 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η καταχώρηση γίνει μερικώς ή με ελλιπή στοιχεία, τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το ποιος έχει την ευθύνη και ποιο στοιχείο λείπει.

Για τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή τον πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, προβλέπεται πρόστιμο 4.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή, αντλία ή φορολογικό μηχανισμό που δεν έχει δηλωθεί, ενώ για άλλα στοιχεία το ποσό μειώνεται στα 3.500 ευρώ.

Αντίστοιχα, ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών – εκροών επιβαρύνεται με 3.000 ευρώ για κάθε στοιχείο που δεν έχει καταχωρήσει, ενώ οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ογκομέτρησης μπορεί να πληρώσουν 4.000 ευρώ για παραλείψεις που σχετίζονται με τις μετρήσεις ή 3.500 ευρώ για άλλα μη δηλωμένα στοιχεία.

Η καθυστερημένη υποβολή στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών τιμωρείται επίσης, αν και με μικρότερα πρόστιμα, τα οποία όμως μπορούν να φτάσουν συνολικά έως 6.000 ευρώ. Ειδικότερα, για κάθε στοιχείο που δηλώνεται εκπρόθεσμα από τον πρατηριούχο ή τον πωλητή πετρελαίου προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ για άλλα στοιχεία το ποσό μειώνεται στα 1.000 ευρώ.

Αν η καθυστέρηση αφορά τον εγκαταστάτη του συστήματος, τότε επιβάλλονται 500 ευρώ για κάθε στοιχείο, ενώ οι φορείς ογκομέτρησης επιβαρύνονται με 1.500 ευρώ για στοιχεία που σχετίζονται με τη μέτρηση των δεξαμενών ή με 1.000 ευρώ για τα υπόλοιπα.

Δεν λείπουν και οι κυρώσεις για τις ανακριβείς δηλώσεις. Όσοι καταχωρούν λανθασμένα δεδομένα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φτάνουν επίσης μέχρι τις 15.000 ευρώ συνολικά. Για τους πρατηριούχους ή τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, κάθε λανθασμένη δήλωση στοιχείου δεξαμενής ή αντλίας κοστίζει 3.000 ευρώ, ενώ για άλλα δεδομένα το ποσό μειώνεται στα 2.500 ευρώ.

Αν η ανακρίβεια προέρχεται από τον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών – εκροών, το πρόστιμο είναι 1.500 ευρώ ανά στοιχείο. Για τις εταιρείες ογκομέτρησης, η ποινή φτάνει τα 3.000 ευρώ όταν πρόκειται για λάθος στις μετρήσεις και 2.500 ευρώ για λοιπές ανακριβείς δηλώσεις.

Η ΑΑΔΕ, μέσω του νέου συστήματος, έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις των καυσίμων και να εντοπίζει οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των δηλωμένων ποσοτήτων και των πραγματικών δεδομένων.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να παταχθούν οριστικά φαινόμενα λαθρεμπορίας και αδήλωτων πωλήσεων που προκαλούν ζημιά στα δημόσια έσοδα και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά.

Με την εφαρμογή του μέτρου οι πρατηριούχοι καλούνται να είναι πλέον απολύτως συνεπείς με τις νέες διαδικασίες. Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι τα πρόστιμα δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά στόχο να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων και η διαφάνεια σε έναν τομέα που για χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα ελέγχου.