Υπό στενή παρακολούθηση θέτει η ΑΑΔΕ τα πρατήρια και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο να περιοριστούν τα φαινόμενα λαθρεμπορίου και νοθείας που προκαλούν οικονομική ζημιά στους καταναλωτές και μεγάλη «αιμορραγία» στα κρατικά ταμεία.

Με βάση νέα κοινή υπουργική απόφαση, όλοι οι υπόχρεοι καλούνται να καταχωρούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των δεξαμενών τους στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων Δημόσιας Χρήσης και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης.

Όσοι αγνοήσουν την υποχρέωση αυτή, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν έως τις 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Νέο πλαίσιο ελέγχου

Το πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου, καθώς και οι διαδικασίες επιβολής και είσπραξης των προστίμων, καθορίζονται από κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας, Κωνσταντίνος Κυρανάκακης, Γιώργος Πιτσιλής και Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Αρμόδιες για την τήρηση και τον έλεγχο των καταχωρήσεων ορίζονται οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους.

Οι υπηρεσίες αυτές θα συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου και πορισματικές αναφορές, οι οποίες θα διαβιβάζονται στα κατά τόπους τελωνεία. Τα τελωνεία με τη σειρά τους θα είναι υπεύθυνα για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων και την είσπραξή τους, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Πρόστιμα ανά είδος παράβασης

Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα χρηματικά πρόστιμα, ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της παράβασης:

– 15.000 ευρώ για πλήρη παράλειψη απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών.

– Από 3.000 έως 4.000 ευρώ ανά στοιχείο για μη καταχώριση από πρατηριούχους ή πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, και από 1.500 έως 4.000 ευρώ για εγκαταστάτες συστημάτων εισροών-εκροών και φορείς ογκομέτρησης.

– Έως 3.000 ευρώ ανά στοιχείο για ανακριβείς καταχωρίσεις.

– Από 500 έως 1.500 ευρώ ανά στοιχείο για εκπρόθεσμη καταχώριση, με ανώτατη συνολική επιβάρυνση 6.000 ευρώ ανά υπόχρεο.

– Από 1.000 έως 2.500 ευρώ για καθυστερημένη ή μη επικαιροποίηση στοιχείων.

– 2.000 ευρώ ανά στοιχείο και έως 15.000 ευρώ συνολικά για περιπτώσεις μεταβίβασης πρατηρίου ή εγκατάστασης πωλητή χωρίς ενημέρωση των στοιχείων.

Ψηφιακός έλεγχος

Το Μητρώο Δεξαμενών, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr), αποτελεί πλήρως ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ.



Το Μητρώο φιλοξενεί όλα τα στοιχεία για δεξαμενές, αντλίες, ακροσωλήνια, μηχανισμούς φορολογικής σήμανσης και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.



Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εξασφαλίζοντας ενιαία και αξιόπιστα δεδομένα για τον κλάδο των υγρών καυσίμων.