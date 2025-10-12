Η Αθήνα αλλάζει πρόσωπο μέσα από τα κτίρια τα οποία τη διαμόρφωσαν. Από τις βίλες της Κηφισιάς μέχρι και τα εργοστάσια του Πειραιά αλλά επίσης και τα μεσοαστικά διαμερίσματα του κέντρου, επενδυτές και αρχιτέκτονες αναδεικνύουν τα παλιά κελύφη, συνδυάζοντας την ιστορική ταυτότητα με τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Την ίδια στιγμή, νέες πολυκατοικίες και κτίρια κατασκευάζονται με προδιαγραφές που διαφέρουν ακόμη και από το πρόσφατο παρελθόν. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα μεταμόρφωση που γνωρίζει η πόλη εδώ και δεκαετίες, αλλάζοντας το «πρόσωπο» της, διατηρώντας όμως την εικόνα της.

Μερικά χαρακτηριστικά δείγματα των νέων τάσεων παρουσιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τους δημιουργούς τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το The Heritage της Hellenic Properties στο Στροφύλι Κηφισιάς, μια πρώην θερινή βασιλική κατοικία που μεταμορφώθηκε σε συλλογή επτά μοντέρνων αρχοντικών, επιφανείας από 168 έως 334 τ.μ. Με την αρχιτεκτονική επιμέλεια του Δημήτρη Αγιοστρατίτη, το έργο αξιοποίησε το υφιστάμενο δομικό πλαίσιο για να δημιουργήσει κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Α+, με ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας και smart home τεχνολογία. Ο συνδυασμός ιστορικού χαρακτήρα και σύγχρονης λειτουργικότητας απέφερε στο έργο διάκριση στα European Property Awards, ως το καλύτερο Residential Renovation-Redevelopment στην Ελλάδα.

Στον Πειραιά, ο καναδικός όμιλος Mercan Group, που πιστεύει στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, μεταμορφώνει το ιστορικό κτίριο της Keranis σε συγκρότημα μικτής χρήσης με 408 πλήρως επιπλωμένες κατοικίες, χώρους εστίασης και υποδομές ευεξίας. Το Keranis Residences, με συνολική επιφάνεια 29.900 τ.μ. και έξι ορόφους, θα διαθέτει rooftop garden με θέα στην πόλη και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027. Σύμφωνα με τους προέδρους του Ομίλου Jerry Morgan και Mercan Greece Θεόδωρο Κιουτσούκη, η επένδυση θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τον αστικό ιστό του Πειραιά, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Ανάλογης φιλοσοφίας είναι το Ardittos House της Noval Property, θυγατρικής της Viohalco, στο Μετς. Το κτίριο του 1981 ανακατασκευάστηκε πλήρως και μετατράπηκε σε σύγχρονο συγκρότημα κατοικιών και γραφείων 4.300 τ.μ., με πιστοποίηση LEED και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Διατηρεί τον κλασικό χαρακτήρα της αθηναϊκής πολυκατοικίας, ενώ ενσωματώνει μοντέρνα στοιχεία και τέχνη: στην είσοδο δεσπόζει η γλυπτική σύνθεση “The Secret of the Sacred River” της Βένιας Δημητρακοπούλου, που αποτυπώνει τη συνομιλία ανάμεσα στην πόλη και την τέχνη.

Την ίδια στιγμή, η URBAND της ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ δείχνει πώς η ποιότητα και η καινοτομία μπορούν να ανανεώσουν μια γειτονιά εκ των έσω. Στην καρδιά της Κυψέλης, το έργο επανασυστήνει την περιοχή μέσα από τον διάλογο του παλιού με το νέο, αναδεικνύοντας πώς η αστική αναγέννηση μπορεί να ξεκινήσει από ένα μόνο οικοδομικό τετράγωνο. Οι επτά κατοικίες της URBAND χαρακτηρίζονται από ενεργειακή κλάση Α+, φυσικά υλικά, αντοχή και υψηλή αισθητική, ενώ η εταιρεία προσφέρει 20 χρόνια δωρεάν πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την καινοτόμο κάρτα μέλους «10-10-10» που συνδέει ποιότητα, εγγύηση και υπηρεσίες διαχείρισης. Είναι ένα παράδειγμα βιώσιμης κατοίκησης που συνδυάζει τεχνολογία, περιβάλλον και κοινότητα.

Από την Κηφισιά έως την Κυψέλη, αυτές οι παρεμβάσεις συγκροτούν τη νέα εικόνα της Αθήνας. Η πόλη ανακτά τον χαρακτήρα της μέσα από τις ανακατασκευές και τις νέες κατασκευές που σέβονται το περιβάλλον και την ιστορία της, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για μια ώριμη και βιώσιμη αγορά κατοικίας.

Τιμές, ζήτηση και κοινωνικές μετατοπίσεις στην ώριμη αγορά

Πίσω από αυτή τη δημιουργική αναγέννηση, η αγορά κατοικίας της Αθήνας δείχνει, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημάδια ωρίμανσης. Οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, αλλά με ηπιότερο ρυθμό, δείχνοντας ότι πλησιάζουμε στα ανώτερα επίπεδα του τρέχοντος κύκλου.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Geoaxis για το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφεται σημαντική αύξηση των πιθανών τιμών πώλησης διαμερισμάτων σε όλες τις περιοχές μελέτης (Αμπελόκηποι, Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο, Περιστέρι και Χολαργός). Για τα νεόδμητα, η αύξηση διαμορφώνεται στο 6,07% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και 15,11% σε σχέση με δύο χρόνια πριν, ενώ για τα παλαιά φτάνει το 6,65% και 14,97% αντίστοιχα. Σε βάθος δεκαετίας, η μέση αύξηση της αξίας κάθε τύπου διαμερίσματος υπερβαίνει το 94%, αγγίζοντας τον διπλασιασμό της τιμής.

Η άνοδος οφείλεται σε πολλούς και αλληλένδετους παράγοντες: περιορισμένο απόθεμα, υψηλή ζήτηση από εγχώριους και ξένους επενδυτές, σταθερότητα της χώρας, Golden Visa και ελκυστική τιμή του ελληνικού real estate σε σχέση με άλλες αγορές. Ο τουρισμός και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις απορρόφησαν σημαντικό μέρος του διαθέσιμου αποθέματος, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές.

Η κοινωνική διάσταση είναι εξίσου χαρακτηριστική: το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώθηκε στο 69,6% το 2023 (από 72,8%), ενώ μόλις 11% των ιδιοκτητών είναι 25-34 ετών. Η ψαλίδα μεταξύ μισθών και αξιών κατοικίας έχει ανοίξει: σύμφωνα με την Eurostat, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθών ήταν 2,9%, όταν οι τιμές ακινήτων αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο στις περιοχές μελέτης. Η νέα γενιά στρέφεται στην ενοικίαση, με την αγορά να γίνεται σταδιακά περισσότερο επενδυτική παρά ιδιοχρηστική.

Το υβριδικό μοντέλο εργασίας αλλάζει επίσης τα δεδομένα: οι εργαζόμενοι αναζητούν μεγαλύτερους χώρους με φυσικό φως και υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ τα προάστια με πράσινο και καλή προσβασιμότητα ενισχύονται. Η ζήτηση για αναβαθμισμένες, βιώσιμες κατοικίες αντικατοπτρίζει μια νέα νοοτροπία, όπου η ενεργειακή αποδοτικότητα και η τεχνολογική υποδομή είναι απαραίτητα στοιχεία.

Η αθηναϊκή αγορά κατοικίας αλλάζει μορφή, όχι μόνο στις τιμές, αλλά κυρίως στη φιλοσοφία της. Οι ανακατασκευές ιστορικών κτιρίων, οι βιώσιμες πολυκατοικίες και τα νέα πρότυπα σχεδιασμού δείχνουν ότι η πόλη μπορεί να ανανεώνεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Η Αθήνα του 2025 είναι μια πόλη που σέβεται το παρελθόν της, επενδύει στο παρόν και σχεδιάζει το μέλλον της μέσα από την αρχιτεκτονική της.