Χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών και αφορά τις εξής περιοχές:

Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου

Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας

Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

4.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας

5.400 ευρώ μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου

5.400 ευρώ μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου

Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά εδώ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

