Πτώση σημείωσαν χθες, Τρίτη, οι δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές, εν μέσω της συνεχιζόμενης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ (shutdown), προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed προκειμένου να εκτιμήσουν τα επόμενα βήματα της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 91,99 μονάδων (–0,20%), στις 46.602,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 153,30 μονάδων (–0,67%), στις 22.788,36 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 25,69 μονάδων (–0,38%), στις 6.714,59 μονάδες.