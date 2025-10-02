Η εκρηκτική αύξηση των οφειλών προς τον e–ΕΦΚΑ και η χαμηλή εισπραξιμότητα του συσσωρευμένου χρέους επαναφέρουν στο τραπέζι την ανάγκη επανενεργοποίησης ρυθμίσεων με περισσότερες δόσεις, που ενδέχεται να φτάσουν έως και τις 120.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οι οφειλές προς τον e–ΕΦΚΑ ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ, διαμορφούμενες στα 50,29 δισ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο του 2025. Η συνεχής αύξηση του χρέους προκαλεί έντονη ανησυχία, εντείνοντας τις προσπάθειες κυβέρνησης και διοίκησης του Ταμείου για ενίσχυση της εισπρακτικής ικανότητας και περιορισμό των ανείσπρακτων οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η επαναφορά ρυθμίσεων για οφειλές έως 10.000 ευρώ με περισσότερες δόσεις, ενώ παράλληλα συζητείται και η επανενεργοποίηση των 120 δόσεων για όσους έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση προπληρωμής τουλάχιστον τριών δόσεων.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για την ένταξη ιδιωτικών εταιρειών στη διαδικασία είσπραξης των οφειλών, με στόχο την ενίσχυση της εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η συνεργασία του e–ΕΦΚΑ με ιδιώτες συμβούλους ή κοινοπραξίες θα έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα προς το ΚΕΑΟ, παρέχοντας δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη.

Ταυτόχρονα, τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας προωθούν την αύξηση των δόσεων για οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και σήμερα διέπονται από την πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων, η οποία δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της πλειονότητας των ελεύθερων επαγγελματιών.

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να αφορούν περίπου 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με οφειλές έως 10.000 ευρώ, για τις οποίες προτείνεται αποπληρωμή σε 48 έως 72 δόσεις. Παράλληλα, εξετάζεται η επανενεργοποίηση των 120 δόσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στην τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ επισημαίνεται η προσπάθεια για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω υπαγωγής σε ρυθμίσεις και παραμονής των οφειλών σε καθεστώς διακανονισμού. Στο τέλος Μαρτίου 2025, οι ενεργές ρυθμίσεις ανέρχονταν σε 318.662, με συνολικό ρυθμισμένο ποσό 4,84 δισ. ευρώ. Οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις είχαν φτάσει τις 759.203, για οφειλές ύψους 3,77 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, χάθηκαν 1.077.865 ρυθμίσεις που αφορούσαν οφειλές ύψους 20,7 δισ. ευρώ. Το 20% των οφειλών προς τον e–ΕΦΚΑ, δηλαδή περίπου 10,1 δισ. ευρώ, θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης και το Ταμείο προγραμματίζει τη διαγραφή τους, καθώς πρόκειται για ποσά χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας.

Τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρά τα 1,96 δισ. ευρώ εισπραχθέντα το 2024 και τα 453,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα ποσά αυτά προήλθαν από τις περιορισμένες εν ενεργεία ρυθμίσεις οφειλών.

Το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ ανήλθε στα 50,29 δισ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο του 2025, με αύξηση 562 εκατ. ευρώ σε ένα τρίμηνο, κυρίως λόγω πρόσθετων τελών ύψους 413 εκατ. ευρώ. Το ποσό των 466 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκε στην ίδια περίοδο κρίθηκε θετικό, ωστόσο δεν ανέκοψε την ανοδική πορεία του χρέους.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι το 87% των οφειλετών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χρωστούν έως 30.000 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μικροφειλέτες, δεν μπορούν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, πάνω από 12 δισ. ευρώ, συγκεντρώνεται σε μόλις 2.859 μεγαλοφειλέτες, οι οποίοι χρωστούν ποσά άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ έκαστος.