Στις αρχές του 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος ενιαίος κανονισμός παροχών για το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, μετά από καθυστέρηση οκτώ ετών από τη δημιουργία του ενιαίου ταμείου ασφάλισης. Η καθυστέρηση αυτή έχει οδηγήσει στη διατήρηση 88 διαφορετικών κανονισμών παροχών σε χρήμα, δημιουργώντας σύγχυση και ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων. Ο νέος κανονισμός επιχειρεί να επιλύσει αυτή την πολυπλοκότητα, θέτοντας ενιαίους κανόνες και ενιαία ποσά για όλους τους ασφαλισμένους.

Το υπουργείο Εργασίας έχει συστήσει ειδική επιτροπή, η οποία κατέληξε σε πόρισμα με τις προτεινόμενες αλλαγές. Ο νέος κανονισμός αναμένεται να θεσπιστεί έως το τέλος του έτους και θα ενοποιήσει τα επιδόματα ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αναπηρίας και τα έξοδα κηδείας. Στόχος είναι η κατάργηση των επιμέρους ρυθμίσεων των πρώην ταμείων και η καθιέρωση ενιαίων ποσών και προϋποθέσεων για όλες τις παροχές.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στον χάρτη των επιδομάτων. Οι υψηλές παροχές που καταβάλλονταν από τα λεγόμενα «ευγενή» ταμεία θα περιοριστούν, προσαρμόζοντάς τες πιο κοντά στα επίπεδα του ΙΚΑ, ενώ οι ασφαλισμένοι που σήμερα λαμβάνουν χαμηλά επιδόματα θα δουν μικρές αυξήσεις. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες συνταξιούχους και ασφαλισμένους, οι οποίοι ενδέχεται να χάσουν σημαντικό μέρος των προηγούμενων προνομίων τους.

Οι αποκλίσεις στα επιδόματα είναι εντυπωσιακές. Για παράδειγμα, τα έξοδα κηδείας σήμερα κυμαίνονται από 690 ευρώ στο ΝΑΤ έως 2.964 ευρώ στη ΔΕΗ, με μεγάλα ποσά να καταβάλλονται σε δικηγόρους, γιατρούς, τραπεζικούς υπαλλήλους και άλλες ειδικές κατηγορίες. Με τον νέο κανονισμό προτείνεται η καθιέρωση ενιαίου βοηθήματος 900–1.000 ευρώ ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης, περιορίζοντας σημαντικά τα υψηλά επιδόματα και μειώνοντας τις σημερινές ανισότητες μεταξύ ασφαλισμένων.

Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται επίσης στα επιδόματα μητρότητας. Στις μισθωτές ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ το ποσό φτάνει τα 6.420 ευρώ για 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας, ενώ στις ασφαλισμένες του πρώην ΕΤΑΑ χορηγούνται 800 ευρώ, στον ΟΑΕΕ 600 ευρώ και στον ΟΓΑ 487 ευρώ. Τα επιδόματα αυτά χορηγούνται επιπλέον της μηνιαίας παροχής 830 ευρώ από τη ΔΥΠΑ για όλες τις νέες μητέρες, για διάστημα 9 μηνών. Ο νέος κανονισμός προβλέπει εξομοίωση των ποσών με ενιαίες προϋποθέσεις, δίνοντας μικρές αυξήσεις στις κατηγορίες με χαμηλότερα επιδόματα.

Συνολικά, ο νέος κανονισμός θα αλλάξει άρδην τον τρόπο κατανομής των μη συνταξιοδοτικών παροχών στον e-ΕΦΚΑ, δημιουργώντας ενιαία πλαίσια και περιορίζοντας τα προνόμια που μέχρι σήμερα θεωρούνταν γενναιόδωρα. Παρά την πρόθεση για ενοποίηση και διαφάνεια, η κοινωνική επίπτωση στους ασφαλισμένους που χάνουν σημαντικά ποσά θα είναι σημαντική, ενώ η εξομοίωση ενδέχεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από όσους πλήττονται περισσότερο.