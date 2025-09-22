Εκτενές δημοσίευμα του αμερικανικού πρακτορείου Associated Press αναφέρεται στη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας, αφού οι δημοσιογράφοι επισκέπτηκαν τα κεντρικά της ΑΑΔΕ.

Το AP στο ρεπορτάζ εστιάζει στη νέα έδρα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που στεγάζεται σε πρώην εμπορικό κέντρο έξω από την Αθήνα και έχει μετατραπεί σε υπερσύγχρονο ψηφιακό κέντρο, όπως αναφέρει το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκατοντάδες ελεγκτές αξιοποιούν drones, big data και ζωντανές ροές από όλη τη χώρα, παρακολουθώντας εκατομμύρια συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, από λιμάνια νησιών μέχρι απομακρυσμένα χωριά. Αλγόριθμοι εντοπίζουν ύποπτες επιχειρήσεις και οι έφοδοι πραγματοποιούνται άμεσα.

Πώς η Ελλάδα κατάφερε να ανακάμψει, με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Το δημοσίευμα τονίζει ότι η Ελλάδα, που για χρόνια θεωρούνταν ο «αδύναμος κρίκος» της Ευρωζώνης, σήμερα καταγράφει από τα καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα, με τους οίκους αξιολόγησης να έχουν επαναφέρει τα ελληνικά ομόλογα στην επενδυτική βαθμίδα. Η πρόοδος αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος και στη συστηματική δουλειά των τελευταίων ετών.

«Δουλέψαμε μεθοδικά όλα αυτά τα χρόνια, με αφοσίωση», τόνισε στο Associated Press ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. «Ξεκινήσαμε από μια κατάσταση χωρίς δεδομένα και φτάσαμε σε μια κατάσταση με big data» -πάρα πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων, τα οποία είναι τόσο ογκώδη και σύνθετα που δεν μπορούν να αναλυθούν με παραδοσιακές μεθόδους.

Το 2024 η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στα μόλις έξι κράτη-μέλη της ΕΕ με πλεονασματικό προϋπολογισμό, μετά από δεκαετίες ελλειμμάτων. Η δυναμική συνεχίστηκε και φέτος, με τα έσοδα να ξεπερνούν τους στόχους. Ο οίκος Moody’s αναβάθμισε τα ελληνικά ομόλογα τον Μάρτιο, επαινώντας την ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος.

Σήμερα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ μεταφέρουν μέσω κινητών εικόνα και ήχο σε ζωντανό χρόνο, ενώ στο κέντρο ελέγχου προβάλλονται χάρτες με τρέχοντες ελέγχους, πλάνα από drones και μετρήσεις ακόμα και από δεξαμενές καυσίμων πλοίων.

«Πυρετός το Σαββατόβραδο»

Το ρεπορτάζ αναφέρεται σε συγκεκριμένο παράδειγμα: σε πρόσφατη επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», οι Αρχές αντιπαρέβαλαν τις παραγγελίες θαμώνων με τις αποδείξεις και εντόπισαν μη δηλωμένες πωλήσεις αλκοόλ. «Ξέραμε ότι τα τραπέζια ήταν γεμάτα, αλλά οι αποδείξεις δεν το έδειχναν», είπε χαρακτηριστικά αξιωματούχος.

Η απάτη μπορεί να εντοπιστεί μέσω της διασταύρωσης των δεδομένων της δραστηριότητας των κινητών τηλεφώνων με τις καταγεγραμμένες πωλήσεις από τα ταμεία και τα τερματικά πληρωμών με κάρτα, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να είναι συνδεδεμένα με την φορολογική Αρχή. «Αν εντοπίσουμε σήματα από 20 τηλέφωνα μέσα σε ένα κατάστημα, αλλά δεν βλέπουμε σχεδόν καθόλου αποδείξεις, αυτό είναι ένα σημάδι για να στείλουμε αμέσως μια ομάδα», εξήγησε ένας άλλος επιθεωρητής.

Ορατές στην πράξη οι αλλαγές

Στην πράξη, οι αλλαγές είναι ήδη ορατές, σημειώνει το δημοσίευμα. Σε πάγκο έξω από την Αθήνα, γράφει το AP, ο παραγωγός Μάκης Παναρέτος δηλώνει ότι το 70% των συναλλαγών του γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Μέχρι τον Νοέμβριο, όλες οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να δέχονται πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS. Όλες οι συναλλαγές παραπέμπονται άμεσα στην φορολογική αρχή. «Οι πελάτες πληρώνουν με κάρτες, τηλέφωνα και ρολόγια», είπε. «Δεν με πειράζει, αν και καθυστερεί λίγο όταν υπάρχει ουρά», λέει ο παραγωγός.

Η Ελλάδα, λένε οι ειδικοί, είναι παράδειγμα πώς μια κρίση μπορεί να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Η περαιτέρω ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο φορολογικό σύστημα έως το 2026 αναμένεται να ενισχύσει τη διαδικασία.

Το δημοσίευμα καταλήγει: Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, τεχνοκράτης με σπουδές στο Harvard και στο MIT, δηλώνει πως η πορεία αυτή είναι μη αναστρέψιμη: «Οι χώρες αλλάζουν όταν αλλάζουν πορεία. Και αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι δεν θα μείνουμε πίσω ούτε θα επιστρέψουμε στο παρελθόν».