Με δυναμική παρουσία στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο όμιλος Συγγελίδη παρουσιάζει εντυπωσιακές πρεμιέρες και χαράζει τη στρατηγική του για το μέλλον της ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Καββούρης, μίλησε στο media hub του Newsbeast και τη δημοσιογράφο Όλγα Μπαλαφούτη για την πορεία του ομίλου, τις προκλήσεις, τις νέες ευκαιρίες αλλά και τον καθοριστικό ρόλο της εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Ο πελάτης στο επίκεντρο της φιλοσοφίας

Ο όμιλος Συγγελίδη δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου από το 1965. Όπως τόνισε ο κ. Καββούρης, το «μυστικό» της επιτυχίας είναι η αφοσίωση στον πελάτη, στοιχείο που χαρακτήρισε από την αρχή τους ιδρυτές, Γεώργιο και Θεοδώρα Συγγελίδη.

«Το αυτοκίνητο καλύπτει μια πολύ σημαντική ανάγκη του μέσου ελληνικού νοικοκυριού και γι’ αυτό εμείς προσπαθούμε να δίνουμε πάντα την καλύτερη λύση κινητικότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο

Σήμερα ο όμιλος διαχειρίζεται τις μάρκες Citroën, Peugeot, Opel, DS, Mazda και MG, καλύπτοντας περίπου το 25% της ελληνικής αγοράς. «Ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα που πωλείται στην Ελλάδα περνά από τα χέρια μας» σημείωσε ο κ. Καββούρης, επισημαίνοντας ότι η ευρεία γκάμα επιτρέπει στον όμιλο να δίνει λύσεις σε όλες τις κατηγορίες που ενδιαφέρουν τον Έλληνα καταναλωτή.

Πρεμιέρες στη ΔΕΘ

Στο περίπτερο του ομίλου, οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά νέες προτάσεις όλων των μαρκών. Ξεχωρίζουν η πρώτη πανελλήνια παρουσίαση του Citroën C3 Aircross, ενός SUV 4,4 μέτρων με τιμή εκκίνησης τα 18.900 ευρώ, και του ηλεκτρικού MG S5, που ξεκινά από 30.000 ευρώ.

Παράλληλα, παρουσιάζονται όλα τα δημοφιλή μοντέλα Peugeot (3008, 2008), Opel (Frontera, Grandland), καθώς και νέες προτάσεις από τη Mazda και τη DS Automobiles.

Η σημασία του after sales

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Καββούρης στις υπηρεσίες μετά την πώληση. «Η σχέση με τον πελάτη ξεκινάει με την αγορά, αλλά εδραιώνεται μέσα από το service. Για εμάς το after sales είναι καθοριστικός τομέας, γι’ αυτό επενδύουμε συνεχώς σε εκπαίδευση και υποδομές» σημείωσε.

Μήνυμα αισιοδοξίας για την αγορά

Ολοκληρώνοντας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη ΔΕΘ και την αγορά της Βόρειας Ελλάδας. «Θεωρούμε την έκθεση μια γιορτή για την αυτοκίνηση και θέλουμε να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα. Η αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται σε ανοδική πορεία και το κλίμα μας ευνοεί όλους να πετύχουμε».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: